New World: Aeternum : MàJ 1.1.0 du 22 octobre, le patch notes

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0 de New World: Aeternum, publiée ce 22 octobre.
Une semaine après la sortie de New World: Aeternum
, qui a attiré les joueurs, mais sûrement pas autant que Amazon Games l'espérait
, une première mise à jour de taille est disponible, permettant notamment d'apporter des corrections et des équilibrages.
Pour fêter Halloween, un petit événement est également organisé. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour 1.1.0 du 22 octobre de New World: Aeternum
ci-dessous. Tout cela devrait être disponible aux alentours de 15h30, après la maintenance des serveurs
.
MàJ 1.1.0 de New World: Aeternum
Nightveil Hallow
Des formes dans la brume ! Des cris dans la nuit ! Le démon Baalphazu, marquis de l'effroi, et sa horde de citrouillites macabres sèment la terreur dans tout Aeternum. Aidez Salvator le fou dans sa quête pour bannir ces horreurs ignobles et gagner des récompenses du Nightveil Hallow.
Nightveil Hallow fait son retour du 22 octobre jusqu'au 5 novembre. Vous pouvez aussi acheter des objets spécifiques à l'événement dans la boutique de l'événement.
Expérience du monde
- Correction d'un problème de rendu au bief de Nerécaille qui retirait la couleur des drapeaux pour les affichages HDR.
- Le rendu des ombres sera amélioré en cas de changement de caméra (par exemple, pendant les cinématiques), de modes de jeu ou lors du transfert rapide.
- Correction d'un problème rare qui causait un plantage du jeu en passant de certaines zones à d'autres dans le monde ouvert.
- Correction d'un problème qui faisait que la tâche du chapitre 4 "L'épreuve du Dévoreur I" n'était pas finissable. Cette tâche avait été désactivée.
IA
- Correction d'un problème où les dégâts d'attaque de la vague de feu de l'Éfrit n'étaient pas calculés selon le niveau de la mutation.
- Réduction des dégâts d'attaque de la vague de flamme de l'Éfrit dans l'expédition de la forge empyréenne en difficulté de mutation 1.
Modes de jeu
- Correction d'un problème où le joueur recevait une seconde cache de ravitaillement de Déferlante inutilisable après les matchs.
- Les joueurs ne pourront plus entrer dans l'avant-poste Luna sans en ouvrir les portes lors des Déferlantes.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs d'ouvrir la cache bonus d'assistance dans les expéditions et les mutations. Celle-ci permettra désormais aux joueurs d'obtenir 100 pièces.
- Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'aller sur le champ de bataille lors de la phase de préparation des guerres.
Expérience/Interface utilisateur/Fonctions sociales
- Certaines notifications liées aux territoires n'apparaîtront plus lors du didacticiel destiné aux nouveaux joueurs.
- Correction du fait que les paiements pour les maisons pouvaient parfois échouer.
- Correction d'un problème qui empêchait les notifications d'exploits disponibles d'apparaître lors de la connexion.
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