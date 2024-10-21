New World: Aeternum : La liste complète des succès

À l'image de nombreux jeux, New World: Aeternum dispose d'une liste de trophées et succès qu'il convient de débloquer afin d'obtenir le 100 %/Platine. Nous vous proposons la liste complète.

Liste des trophées et succès de New World: Aeternum

Prendre mes marques → Atteignez le niveau 10.

→ Atteignez le niveau 10. Juge des Engagés : Agent de l'Étincelle → Atteignez le rang 5 au sein des Engagés.

→ Atteignez le rang 5 au sein des Engagés. Commandant des Maraudeurs : Fournisseur d'espoir → Atteignez le rang 5 au sein des Maraudeurs.

: Fournisseur d'espoir → Atteignez le rang 5 au sein des Maraudeurs. Alchimiste de l'Ombre → Atteignez le rang 5 au sein de l'Ombre.

→ Atteignez le rang 5 au sein de l'Ombre. Vengeance accordée → Éliminez personnellement 500 joueurs.

→ Éliminez personnellement 500 joueurs. Des maisons à foison → Possédez 3 maisons en même temps.

→ Possédez 3 maisons en même temps. Vous ne passerez pas → Remportez votre première invasion.

→ Remportez votre première invasion. Ça devient lassant de gagner → Remportez 10 guerres.

→ Remportez 10 guerres. Maîtrise des armes → Atteignez le niveau 20 de compétence avec n'importe quelle arme.

→ Atteignez le niveau 20 de compétence avec n'importe quelle arme. C'est tout ?! → Atteignez le niveau 60.

→ Atteignez le niveau 60. Les cibles ne manquent pa s → Éliminez personnellement 5000 joueurs.

s → Éliminez personnellement 5000 joueurs. Les feux de la rampe → Atteignez une réputation de territoire de 300.

→ Atteignez une réputation de territoire de 300. Gros calibre → Atteignez le niveau 200 de compétence dans tous les métiers.

→ Atteignez le niveau 200 de compétence dans tous les métiers. Protecteurs des âmes, ressuscités → Vos efforts pour intégrer les Protecteurs des âmes ne sont pas passés inaperçus.

→ Vos efforts pour intégrer les Protecteurs des âmes ne sont pas passés inaperçus. Chute d'ombres → Terminez l'histoire de Bois-Éden en commençant par Le puits-mère.

→ Terminez l'histoire de Bois-Éden en commençant par Le puits-mère. Pratiquer la pleine conscience → Vous avez montré à Isabella que vous pouviez la vaincre n'importe où, même dans son propre esprit.

→ Vous avez montré à Isabella que vous pouviez la vaincre n'importe où, même dans son propre esprit. Lame de Sulfure → En bannissant Apophis, vous entrez dans la légende de Sulfure.

→ En bannissant Apophis, vous entrez dans la légende de Sulfure. Maître de la nature → Décerné aux courageux aventuriers qui ont bravé la menace des contrées sauvages élyséennes.

→ Décerné aux courageux aventuriers qui ont bravé la menace des contrées sauvages élyséennes. Connaissance approfondie d'Aeternum → Tout accompli dans le Nouveau Monde : trophées d'Aeternum.

PC Édition Azoth → 50,53 € au lieu de 86 €, soit 41 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 42,19 € au lieu de 60 €, soit 30 % de réduction. Édition Deluxe → 57,09 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



New World: Aeternum signe le retour de New World avec une nouvelle version sur PC, et le portage sur PS5 et Xbox Series. S'il ne révolutionne pas l'expérience, il a le mérite de l'améliorer, poussant de nombreux joueurs à tenter l'expérience. Certains d'entre eux, et peut-être même vous, si vous êtes ici, souhaitent débloquer tous les succès ou trophées, selon la plateforme. C'est pourquoi nous vous indiquons ci-dessous laAfin d'obtenir le 100 % ou bien le Platine de, les joueurs et les joueuses devront jouer et accomplir diverses activités. Plusieurs trophées s'obtiennent simplement en suivant l'histoire, et le premier arrive d'ailleurs très vite, tandis que pour d'autres, il faudra farmer ou aller au-delà des choses demandées par les différentes missions. Au total, 19 trophées ou succès sont proposés pour, ce qui est un nombre relativement restreint.Voici. Notez que l'intitulé peut varier selon les plateformes.est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Sinon, vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :