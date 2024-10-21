New World: Aeternum : La liste complète des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2024 à 18h23
À l'image de nombreux jeux, New World: Aeternum dispose d'une liste de trophées et succès qu'il convient de débloquer afin d'obtenir le 100 %/Platine. Nous vous proposons la liste complète.
New World: Aeternum : La liste complète des succès
New World: Aeternum signe le retour de New World avec une nouvelle version sur PC, et le portage sur PS5 et Xbox Series. S'il ne révolutionne pas l'expérience, il a le mérite de l'améliorer, poussant de nombreux joueurs à tenter l'expérience. Certains d'entre eux, et peut-être même vous, si vous êtes ici, souhaitent débloquer tous les succès ou trophées, selon la plateforme. C'est pourquoi nous vous indiquons ci-dessous la liste des trophées et succès de New World: Aeternum.

Liste des trophées et succès de New World: Aeternum

Afin d'obtenir le 100 % ou bien le Platine de New World: Aeternum, les joueurs et les joueuses devront jouer et accomplir diverses activités. Plusieurs trophées s'obtiennent simplement en suivant l'histoire, et le premier arrive d'ailleurs très vite, tandis que pour d'autres, il faudra farmer ou aller au-delà des choses demandées par les différentes missions. Au total, 19 trophées ou succès sont proposés pour New World: Aeternum, ce qui est un nombre relativement restreint.

Voici la liste complète des trophées et succès de New World: Aeternum, au nombre de 19. Notez que l'intitulé peut varier selon les plateformes. 
  • Prendre mes marques → Atteignez le niveau 10.
  • Juge des Engagés : Agent de l'Étincelle → Atteignez le rang 5 au sein des Engagés.
  • Commandant des Maraudeurs : Fournisseur d'espoir → Atteignez le rang 5 au sein des Maraudeurs.
  • Alchimiste de l'Ombre → Atteignez le rang 5 au sein de l'Ombre.
  • Vengeance accordée → Éliminez personnellement 500 joueurs.
  • Des maisons à foison → Possédez 3 maisons en même temps.
  • Vous ne passerez pas → Remportez votre première invasion.
  • Ça devient lassant de gagner → Remportez 10 guerres.
  • Maîtrise des armes → Atteignez le niveau 20 de compétence avec n'importe quelle arme.
  • C'est tout ?! → Atteignez le niveau 60.
  • Les cibles ne manquent pas → Éliminez personnellement 5000 joueurs.
  • Les feux de la rampe → Atteignez une réputation de territoire de 300.
  • Gros calibre → Atteignez le niveau 200 de compétence dans tous les métiers.
  • Protecteurs des âmes, ressuscités → Vos efforts pour intégrer les Protecteurs des âmes ne sont pas passés inaperçus.
  • Chute d'ombres → Terminez l'histoire de Bois-Éden en commençant par Le puits-mère.
  • Pratiquer la pleine conscience → Vous avez montré à Isabella que vous pouviez la vaincre n'importe où, même dans son propre esprit.
  • Lame de Sulfure → En bannissant Apophis, vous entrez dans la légende de Sulfure.
  • Maître de la nature → Décerné aux courageux aventuriers qui ont bravé la menace des contrées sauvages élyséennes.
  • Connaissance approfondie d'Aeternum → Tout accompli dans le Nouveau Monde : trophées d'Aeternum.
Miniature vidéo

New World: Aeternum est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Sinon, vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes : 
  • PC
    • Édition Azoth → 50,53 € au lieu de 86 €, soit 41 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 42,19 € au lieu de 60 €, soit 30 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 57,09 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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