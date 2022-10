New World accueillera de nouveaux serveurs, pour recommencer à zéro

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Un an après le lancement de New World , une jolie petite communauté s'est établie sur le MMORPG, mais certains utilisateurs aimeraient recommencer leur expérience au point de départ, sur de nouveaux serveurs, pour que l'aventure ne soit pas biaisée. Cet appel a été entendu par les développeurs,Ces serveurs sont uniquement dédiés aux nouveaux personnages. C'est-à-dire qu'il sera tout simplement impossible de transférer un personnage ayant déjà évolué en Aeternum, pour éviter des déséquilibres importants en début de partie. Qui plus est, si vous n'avez pas joué à New World depuis un certain temps, c'est le moment de relancer le jeu., et arrivent seulement quelques jours après la sortie de Sulfure (18 octobre), la nouvelle zone de New World, qui permettra de découvrir une pléthore de nouveautés, que ce soit au niveau du paysage ou du gameplay. Comme nous vous le disions,qui reste, pour rappel, uniquement jouable sur PC, par le biais de Steam.Si vous êtes déjà investi, sachez que dès maintenant et jusqu'au 17 octobre, le gain en expérience de personnages est multiplié par 1,5. Parfait avant d'accueillir Sulfure.