Amazon Games dépenserait près de 500 millions de dollars par an

Depuis quelques années, Amazon tente de conquérir le marché vidéoludique et cela n'est pas une mince affaire. Même avec des moyens, il est difficile de s'imposer dans ce milieu, très concurrentiel. Selon un rapport de Bloomberg , qui aurait reçu ces informations de plusieurs employés d'Amazon,, sans que le budget Twitch (et Prime Gaming) et Amazon Luna (plateforme de cloud streaming) soit pris en compte.Ces 500 millions seraient dépensés pour les projets du studio, dont deux ont déjà été mis de côté (Crucible et Breakaway). Les derniers espoirs semblent résider dans deux projets d'ampleurs et attendus :Toutefois, ces problèmes pourraient bien être dus à une gestion interne bancale, comme le révèlent ces sources. Même si, au début, Amazon Games avait misé sur des vétérans, tels que Kim Swift (Portal) et Clint Hocking (Far Cry 2), ces derniers ne font plus partie de l'entreprise. Mike Frazzini, à la tête de du studio, aurait quant à lui davantage tendance à prendre ses décisions sans se fier aux conseils des autres développeurs, parfois plus expérimentés.Qui plus est, Amazon étant toujours ambitieux, il ne souhaite pas utiliser un moteur de jeu déjà existant, mais plutôt créer le sien, nommé Lumberyard,... Nous verrons très vite si Amazon Games peut espérer un futur radieux, avec la sortie de New World, dont les phases de tests de ces derniers mois n'ont pas mis tous les joueurs d'accord, même si certains sont séduits.