New Tales from the Borderlands : Heure de sortie en France

Heure de sortie de New Tales from the Borderlands en France

PC → le 21 octobre, à 6h.

PS5 & Xbox Series → le 21 octobre, à 1h.

Check out our release map for the most up-to-date info for your time zone. 🌎 pic.twitter.com/XKVb0E5iPt — Borderlands (@Borderlands) October 19, 2022

, la nouvelle aventure narrative placée dans l'univers Borderlands, qui est développé par Gearbox Software et édité par 2K Games, est sur le point de se rendre disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. D'ailleurs, nous connaissons, sur ces différentes plateformes de jeu.Rappelons, avant toute chose, que New Tales from the Borderlands sort le 21 octobre 2022. Récemment, le studio de développement en charge du titre a révélé, via une publication sur le compte Twitter de la licence.Ainsi, nous apprenons que tous les joueurs ne seront pas logés à la même enseigne. En effet, New Tales from the Borderlands ne se rendra pas disponible à la même heure sur toutes les plateformes de jeu. Selon les informations partagées, celles et ceux étant sur(Steam et Epic Games Store) pourront découvrir cette nouvelle aventure. En revanche, les joueurs et les joueuses sévissant surauront accès au jeu,, le même jour. Pour récapituler, voici les différentesRendez-vous donc le 21 octobre pour découvrir New Tales from the Borderlands, qui se rendra alors disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC ( les configurations requises ) et Nintendo Switch. Sachez que plusieurs éditions sont prévues pour le titre. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming,