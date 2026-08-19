NBA 2K27 dévoile ses nouveautés et bouleverse sa formule avec un mode coopératif inédit

À quelques semaines de sa sortie, NBA 2K27 dévoile une refonte massive de ses modes de jeu. Entre une Ville enfin mixte, l'ajout très attendu de la coopération en Carrière et des ajustements de gameplay majeurs, la célèbre franchise promet une saison riche en nouveautés.

Visual Concepts et 2K Games ont enfin révélées les nouveautés concernant NBA 2K27. À travers une présentation exhaustive, les développeurs ont détaillé les améliorations apportées à la simulation de basketball, promettant une expérience à la fois novatrice et respectueuse des attentes de la communauté.

Un gameplay équilibré et une refonte de Ma CARRIÈRE

Le cœur de l'expérience, le système de jeu, a fait l'objet d'une attention particulière cette année. Les créateurs promettent l'itération la plus équilibrée de l'histoire de la franchise. Les attaquants bénéficient d'un moteur de layup dynamique et d'une personnalisation de dribble accrue, tandis que les défenseurs profitent d'un système de collision repensé et d'une contestation de tirs redéfinie.

Le mode Ma CARRIÈRE franchit également un cap historique qui fera des jaloux aux joueurs d'autres licences sportives. Pour la première fois, les joueurs pourront traverser cinq époques distinctes, allant de la rivalité historique de 1984 jusqu'à l'ère moderne de 2016. La narration s'étoffe avec une histoire scénarisée en onze chapitres intitulée « Fire & Concrete », mettant en vedette l'artiste Vince Staples. Mieux encore, la coopération fait son apparition, permettant d'inviter un ami à partager directement cette aventure narrative sur les parquets.

La révolution de La Ville et l'inclusion

L'une des annonces les plus marquantes concerne La Ville, le hub social incontournable du jeu. NBA 2K27 introduit la toute première Ville mixte, permettant aux avatars masculins et féminins d'évoluer et de concourir ensemble dans le même espace. Cette avancée s'accompagne d'environnements nocturnes retravaillés et du retour de lieux emblématiques comme le Rucker Park pour des affrontements de rue intenses.

Les créateurs de personnages trouveront également leur compte avec un outil Mon JOUEUR enrichi, intégrant désormais la création d'athlètes féminines, des jetons d'insigne stratégiques et un système de synergie inédit pour optimiser les performances de l'équipe.

Gestion de franchise et nouveautés MyTEAM

Les amateurs de gestion ne sont pas laissés de côté. Le mode Ma NBA opère un véritable retour aux fondamentaux en intégrant des règles de négociation de contrats très réalistes. L'ajout le plus surprenant reste le mode solo Ma NBA Legacy, une expérience aux accents de jeu de rôle s'étalant sur un siècle de gestion de franchise.

L'objectif est simple : proposer une expérience améliorée d'un pilier de la franchise en affinant les éléments essentiels du mode

Du côté de MyTEAM, le système d'échange s'élargit pour inclure toutes les cartes d'une collection. Un nouveau système d'expérience de joueur fait son apparition, accompagné d'un hôtel des ventes unifié et de modes multijoueur rotatifs pour maintenir l'intérêt tout au long de l'année.

Pour préparer au mieux la sortie du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 le 4 septembre, l'éditeur lance l'application mobile NBA 2K HQ dès le 21 août. Celle-ci permettra de concevoir son joueur en amont, de gérer son équipe et de rester connecté avec la communauté via une messagerie intégrée.

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