NBA 2K27 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à NBA 2K27 plus tôt, avant sa sortie. Si vous êtes intéressé pour profiter de l'accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment faire.

Comme chaque année, le nouvel opus de la célèbre licence de basketball est attendu au tournant. Ainsi, certains fans sont impatients de pouvoir découvrir NBA 2K27, dont la sortie est prévue pour le 4 septembre 2026 sur la quasi-totalité des plateformes. Et comme c'est désormais une habitude dans l'industrie, NBA 2K27 proposera un accès anticipé, permettant à la communauté d'y jouer quelques jours avant la date officielle. Il se peut que vous souhaitiez en profiter, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous indiquons comment bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K27, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à NBA 2K27 grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur NBA 2K27, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est tout à fait possible, mais sous condition. En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K27 et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif de précommander une édition spécifique. À l'heure actuelle, seules les éditions spéciales proposent ce bonus, pour inciter les joueurs à dépenser plus pour recevoir cet accès exclusif.

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Il s'agit des éditions Deluxe et Ultra, vendues respectivement 99,99 € et 149,99 €. Vous bénéficierez ainsi de neuf jours d'accès anticipé en achetant l'une des ces éditions, pour jouer à NBA 2K27 dès le 25 août 2026.

Avantages Édition Standard Édition Deluxe Édition Ultra Bonus de précommande Oui Oui Oui Monnaie virtuelle (VC) Non Oui Oui Accès anticipé Non Oui Oui Pass Pro Saison 1 Non Oui Oui Pass Été (Saisons 7 à 9) Non Non Oui Contenu MyTEAM Non Oui Oui Cartes joueur MyTEAM édition Ultra Non Non Oui Boosts de compétence Non Oui Oui Boosts Gatorade Non Oui Oui Pièce EXP x2 Non Oui Oui Maillot Victor Wembanyama Non Oui Oui Maillot Caitlin Clark Non Oui Oui Sweat à capuche extra large Roses Non Oui Oui

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Pour rappel, NBA 2K27 est attendu pour le 4 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :