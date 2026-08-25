NBA 2K27 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
le 25 août 2026 à 14h53
Comme chaque année, le nouvel opus de la célèbre licence de basketball est attendu au tournant. Ainsi, certains fans sont impatients de pouvoir découvrir NBA 2K27, dont la sortie est prévue pour le 4 septembre 2026 sur la quasi-totalité des plateformes. Et comme c'est désormais une habitude dans l'industrie, NBA 2K27 proposera un accès anticipé, permettant à la communauté d'y jouer quelques jours avant la date officielle. Il se peut que vous souhaitiez en profiter, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous indiquons comment bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K27, et donc comment y jouer en avance.
Comment jouer en avance à NBA 2K27 grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur NBA 2K27, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est tout à fait possible, mais sous condition. En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de NBA 2K27 et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif de précommander une édition spécifique. À l'heure actuelle, seules les éditions spéciales proposent ce bonus, pour inciter les joueurs à dépenser plus pour recevoir cet accès exclusif.
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NBA 2K27 : Détails des différentes éditions, précommande et prix
Il s'agit des éditions Deluxe et Ultra, vendues respectivement 99,99 € et 149,99 €. Vous bénéficierez ainsi de neuf jours d'accès anticipé en achetant l'une des ces éditions, pour jouer à NBA 2K27 dès le 25 août 2026.
|Avantages
|Édition Standard
|Édition Deluxe
|Édition Ultra
|Bonus de précommande
|Oui
|Oui
|Oui
|Monnaie virtuelle (VC)
|Non
|Oui
|Oui
|Accès anticipé
|Non
|Oui
|Oui
|Pass Pro Saison 1
|Non
|Oui
|Oui
|Pass Été (Saisons 7 à 9)
|Non
|Non
|Oui
|Contenu MyTEAM
|Non
|Oui
|Oui
|Cartes joueur MyTEAM édition Ultra
|Non
|Non
|Oui
|Boosts de compétence
|Non
|Oui
|Oui
|Boosts Gatorade
|Non
|Oui
|Oui
|Pièce EXP x2
|Non
|Oui
|Oui
|Maillot Victor Wembanyama
|Non
|Oui
|Oui
|Maillot Caitlin Clark
|Non
|Oui
|Oui
|Sweat à capuche extra large Roses
|Non
|Oui
|Oui
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Pour rappel, NBA 2K27 est attendu pour le 4 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 52,99 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
- Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 100 €, soit 26 % de réduction.
- Édition Ultra → 108,99 € au lieu de 150 €, soit 27 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 63,99 € au lieu de 80 €, soit 20 % de réduction.
- Édition Deluxe → 78,89 € au lieu de 100 €, soit 21 % de réduction.
- Édition Ultra → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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