NBA 2K27 : Détails des différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 août 2026 à 14h17
Retrouvez les détails des différentes éditions de NBA 2K27, comprenant également les bonus de précommande et le prix de vente.
NBA 2K27 : Détails des différentes éditions, précommande et prix

NBA 2K fera bien évidemment son retour à la rentrée 2026, avec un nouvel épisode. Quelques changements auront lieu, dans le but d'améliorer légèrement l'expérience, tout en mettant à jour les effectifs, les notes et les différents modes appréciés des joueurs. Comme toujours, NBA 2K27 sera proposé à la vente sous plusieurs éditions, tout en octroyant des bonus de précommande. Pour ne pas être perdu, voici tout ce que vous devez savoir sur les différentes éditions de NBA 2K27 et les bonus de précommande, sans oublier le prix de vente.

Éditions, précommande et prix de NBA 2K27

En France, il sera possible de choisir entre trois éditions, comprenant la standard, la Deluxe et l'Ultra. Voici en détail leur prix, contenu et bonus de NBA 2K27.

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Bonus de précommande

  • 10 000 VC
  • 9 jours d'accès anticipé

Édition Standard

Cette version ne comprend, évidemment, que le jeu. Les bonus de précommande seront attribués pour tout achat avant la sortie.

Vendue 69,99 € sur PC et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series. 

nba2k27-standard

Édition Deluxe

  • 100 000 VC
  • 9 jours d'accès anticipé
  • Full ‘27 : sélection d'équipe Série 1 (MyTEAM)
  • Pack Agent libre parc Triple menace (MyTEAM)
  • 5x packs Série 1 ‘27 (MyTEAM)
  • Pièce EXP x2 2 h (MyTEAM)
  • 25 x 6 types de boosts de compétence (MaCarrière)
  • 25 x 3 types de boosts Gatorade (MaCarrière)
  • Pièce EXP x2 2 h (MaCarrière)
  • Maillot Victor Wembanyama (MaCarrière)
  • Maillot Caitlin Clark (MaCarrière)

Vendue 99,99 € sur toutes les plateformes.

nba2k27-deluxe

Édition Ultra

  • 135 000 VC
  • 9 jours d'accès anticipé
  • Tous les bonus de l'édition Deluxe
  • Saison-Pass
    • Saison 1
    • Saisons 7 à 9
  • Cartes joueur MyTEAM NBA 2K27 édition Ultra
  • Sweat à capuche extra large Roses (MaCarrière)

Vendue 149,99 € sur PC, PlayStation et Xbox.

nba2k27-ultra

Où précommander NBA 2K27 ?

Vous pouvez précommander NBA 2K27 directement depuis le site officiel. Sinon, d'autres possibilités s'offrent à vous :

Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 52,99 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 100 €, soit 26 % de réduction.
    • Édition Ultra108,99 € au lieu de 150 €, soit 27 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 63,99 € au lieu de 80 €, soit 20 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 78,89 € au lieu de 100 €, soit 21 % de réduction.
    • Édition Ultra → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.

NBA 2K27 sortira le 4 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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