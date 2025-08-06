NBA 2K26 dévoile son nouveau moteur de jeu optimisé par ProPLAY : un bond majeur pour le gameplay

2K Sports vient de révéler les nouveautés majeures du gameplay d'NBA 2K26, promettant un véritable saut technologique sur PS5, Xbox Series, PC via Steam et Nintendo Switch 2. Au cœur de cette évolution : le moteur dynamique inédit optimisé par la technologie ProPLAY, qui transpose avec réalisme des séquences authentiques de la NBA directement dans le jeu.

Un nouveau moteur de mouvement dynamique propulsé par ProPLAY

NBA 2K26 sort à la rentrée et promet une nette amélioration.

Un rythme de tir amélioré, pour une expérience authentique

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Des possibilités offensives inédites pour les joueurs au poste

La défense repensée pour des confrontations plus réalistes







De nouvelles commandes plus fluides et intuitives

Un mécanisme de protection rapide contre les interceptions.

Des tirs catch-and-shoot sans latence (no-dip).

Des Eurosteps au ralenti pour mieux contrôler le rythme.

Des commandes dédiées aux passes autour du défenseur.

Des contrôles ajustables pour les tentatives d'alley-oops dans les difficultés élevées.

Une gestion précise de l'orientation des écrans.

IA et coaching stratégique en constante évolution

Learn 2K : des tutoriels intermédiaires pour progresser rapidement

Cette année,, axée davantage sur les compétences et la personnalisation. Mike Wang, Gameplay Director, et Tyrese Haliburton, star des Indiana Pacers, présentent en détail ces améliorations majeures dans un nouveau rapport Courtside.La principale innovation de NBA 2K26 est sans aucun doute, développé grâce au. Cette avancée majeure garantit une fluidité exceptionnelle des déplacements sur le terrain, avec une précision inédite dans la gestion du bas du corps des joueurs., offrant aux joueurs une expérience proche d'un véritable match NBA. Il s'agit du plus grand changement apporté aux déplacementsDans NBA 2K26, leoffre aux joueurs un contrôle total sur chaque aspect du shoot. Ceux maîtrisant cette mécanique profiteront d'une réactivité accrue, avec des tirs suspendus fidèles aux mouvements réels des athlètes NBA. Cette évolution privilégie clairement les compétences du joueur, renforçant ainsi l'aspect compétitif du gameplay.Le jeu introduit également de nouvelles options offensives avancées. Les intérieurs pourront profiter de tirs signatures tels que leset les mouvements, typiques du basket moderne. En outre, les joueurs auront la possibilité de combiner différents styles de layups issus des athlètes NBA pour créer leurs propres gestes personnalisés.Pour renforcer encore l'importance des compétences,, tandis que le timing des layups sera constamment actif.NBA 2K26 apporte également une attention particulière à la défense, avec des collisions et contacts physiques totalement remaniés. Grâce à ProPLAY, les collisions sont désormais bien plus crédibles et dynamiques que les anciennes animations motion-capture. De plus, labénéficie d'une refonte majeure facilitant les actions près de l'arceau et rendant les contacts en l'air plus réalistes.Les joueurs profiteront aussi d'un nouveau retour visuel amélioré lors des rebonds, facilitant une meilleure compréhension du timing de leurs actions défensives., offrant un gameplay plus fluide et accessible. Le jeu récompense désormais davantage les joueurs capables de décisions rapides et d'une grande réactivité. Parmi les améliorations notables :L'IA progresse également significativement, adaptant désormais sa stratégie aux mouvements précis du joueur, tant en attaque qu'en défense. Le nouveau module offensif basé sur l'IA cherchera activement des opportunités de contre-attaque pour proposer un jeu offensif plus dynamique et varié. En défense, l'IA bénéficie d'une meilleure logique de double-team, de stratégies plus poussées et d'une difficulté accrue. Les joueurs pourront aussi ajuster les capacités de timing de l'IA pour les tirs et les layups dans les modes Play Now et MyNBA.Enfin,telles que les layups spécifiques, dunks élaborés et pick-and-rolls efficaces, facilitant ainsi l'accès aux subtilités du gameplay. NBA 2K26 promet ainsi une immersion totale grâce à une innovation technologique de pointe, repoussant encore les frontières du réalisme sur les terrains virtuels de basketball.Tout cela sera à découvrir dès le 5 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. NBA 2K26 sortira aussi, dans une version moins poussée, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.