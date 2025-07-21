NBA 2K26 révèle la feuille de route des nouveautés avant la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 juillet 2025 à 16h34
2K a récemment révélé son nouveau jeu de basket, NBA 2K26, qui arrivera sans surprise à la rentrée. L'occasion également pour le studio de donner rendez-vous ces prochaines semaines pour nous dévoiler ses nouveautés.
NBA 2K26 révèle la feuille de route des nouveautés avant la sortie
Malgré les différentes polémiques, la licence NBA 2K reste très populaire, faute de concurrence. Cela n'empêche pas les joueurs d'attendre chaque année la nouvelle itération, et voir ce que les développeurs vont ajouter ou améliorer. Un calendrier vient d'être partagé.

Une campagne bien orchestrée pour NBA 2K26

2K vient tout juste de dévoiler sa feuille de route pré-sortie pour NBA 2K26, riche en annonces qui devraient attiser l'attente des fans de basket. Chaque semaine, un nouveau pan du jeu sera révélé, permettant de découvrir progressivement les nouveautés et améliorations apportées à chaque mode :
  • Gameplay : semaine du 28 juillet
  • Mon JOUEUR : semaine du 4 août
  • Présentation générale : semaine du 4 août
  • MyTEAM : semaine du 11 août
  • The W (mode WNBA) : semaine du 11 août
  • Ma CARRIÈRE : semaine du 18 août
  • MyNBA : semaine du 18 août
  • La Ville : semaine du 25 août
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Cette stratégie vise à maintenir l'intérêt des joueurs en dévoilant les nouveautés au compte-goutte, jusqu'à la sortie officielle, qui se fera début septembre. De quoi faire monter la température petit à petit.

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Un aperçu complet pour une édition immersive

Selon 2K, cette campagne pré-lancement est conçue pour présenter NBA 2K26 comme la version « la plus immersive de toute la franchise ».

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Les prochains Courtside Reports, publiés sur le blog officiel du jeu, détailleront notamment les améliorations techniques, les nouveautés du gameplay ainsi que les innovations apportées à chaque mode phare. L'éditeur annonce également que ces révélations comprendront des éléments très attendus par les fans, comme les améliorations dans le mode carrière ou les optimisations graphiques sur consoles nouvelle génération

Les microtransactions : toujours un sujet sensible

Si la feuille de route dévoilée par 2K est complète, certains joueurs regrettent déjà, avec humour, l'absence de présentation dédiée aux microtransactions, le fléau du jeu qui le fait d'ailleurs parfois pencher vers le pay-to-win. Un sujet récurrent chaque année, qui fait débat au sein de la communauté et que l'éditeur aborde généralement au lancement du jeu, en complément des annonces majeures.

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Rappelons que la sortie de NBA 2K26 est fixée au 5 septembre 2025 sur l'ensemble des plateformes du marché, à savoir le PC, la PlayStation 4 & 5, la Xbox One, la Xbox Series, et les deux Nintendo Switch. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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