2K Sports (NBA 2K) pourrait s'introduire dans les jeux de foot en achetant les droits à la FIFA

C'est une grande étape pour nous... Nous n'avons jamais été dans ce sport auparavant. Et euh... Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques semaines, nous savons que la collaboration, telle que nous la connaissons,. D'un côté, EA jugerait que les demandes financières sont trop élevées et de l'autre, l'association de football, aimerait ouvrir ses licences à plus d'éditeurs et développeurs. Ainsi, une marque a d'ailleurs récemment été déposée ).La dernière information dans ce dossier pourrait faire parler encore plus :(et PES, ou plutôt eFootball). Durant la dernière conférence sur les résultats financiers, il a été demandé à Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, s'il pouvait être intéressé par un partenariat avec la FIFA, répondant brièvement et surtout laissant penser que cela était possible :La fin de son intervention à ce sujet laisse donc penser que(l'association). En sachant que 2K Sports, qui se charge de ces jeux, possède déjà NBA 2K (qui a d'ailleurs fait du mal à NBA Live, à tel point que la licence est mise en pause), PGA Tour 2K et WWE 2K,...Que cela se fasse ou non, nous aurons une réponse dans les semaines à venir,