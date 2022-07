NBA 2K23 partage son premier trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme chaque année, les joueurs de NBA 2K vont accueillir un nouvel épisode en septembre, quelques semaines avant la reprise de la NBA. Pour que la communauté soit prête, mais aussi qu'elle sache les améliorations notables, un premier aperçu du jeu vient d'être publié par les développeurs, avant une présentation plus générale dans peu de temps.De fait,. Bien évidemment, les améliorations ne sont pas flagrantes, d'après ce que nous pouvons voir, mais ce sont plutôt les détails qui sont améliorés, notamment pour profiter de la nouvelle génération de matériel. Les mouvements seront encore plus réalistes, pour une immersion totale.D'ailleurs, notez bien que les images sont issues des versions PS5 et Xbox Series, les seules à profiter d'améliorations importantes depuis deux ans, puisque la version PC est pour le moment laissée de côté , alors que les PS4 et Xbox One se contentent du minimum. Les nouveautés liées au gameplay seront présentées au début du mois d'août.En attendant d'en savoir plus, rappelons que la date de sortie de NBA 2K23 est programmée pour le 9 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, le précommander.