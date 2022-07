NBA 2K23 date de sortie : Quand sort-il ?

La date de sortie de NBA 2K23

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, les équipes de Visual Concepts et 2K Sports nous proposeront un nouvel épisode de la saga NBA 2K, dans le but de profiter de quelques nouveautés, mais aussi d'une mise à jour des effectifs, à la suite des transferts ayant eu lieu en fin de saison, lesquels sont, comme toujours, assez nombreux et parfois surprenants. Mais certains joueurs se demandentSans surprise,arrivera au moment de la rentrée scolaire. Sa, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il s'agit, très probablement, du dernier opus à débarquer sur l'ancienne génération de consoles.Pour le reste, même si toutes les informations concernantn'ont pas encore été révélées, nous savons tout de même que deux éditions spéciales seront proposées à la vente, mettant en avant Michael Jordan, avec l’Édition Michael Jordan et l'Édition Championship. D'ailleurs, cette deuxième édition permettra, en plus d'obtenir quelques bonus, de profiter du NBA League Pass pendant 12 mois. Ainsi, vous pourrez suivre toute la saison et ne manquer aucun match de votre franchise préférée.Pour le reste, nous savons déjà que, avec les 10 défis originaux présents dans NBA 2K11, retravaillés, et 5 nouveaux moments iconiques. Un plus qui ravira sans aucun doute les amateurs de la franchise.De plus amples détails, notamment une présentation du gameplay, seront communiqués très vite. L'article sera donc mis à jour, pour que vous ayez toutes les informations majeures à propos deRendez-vous donc le 9 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour découvrir