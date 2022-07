NBA 2K23 : La version PC n'aura pas le droit aux améliorations next-gen

Pour l'instant, l'objectif est de s'assurer que NBA 2K23 est optimisé pour les nouvelles consoles (PlayStation 5, Xbox Series X|S), tout en veillant à ce que l'expérience reste fraîche et innovante pour les joueurs des autres plateformes.

Depuis deux ans et la sortie des nouvelles consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series, les développeurs proposent, très souvent, à la vente deux versions. Une native sur PS5/Xbox Series, dotée d'améliorations majeures grâce aux performances plus puissantes de ces nouvelles machines, mais aussi une version jouable sur PS4 et Xbox One, pour ne pas laisser de côté la communauté qui n'a pas encore fait la transition.Comme nous pouvons le lire sur la FAQ officielle de ce nouvel épisode, les développeurs, à savoir Visual Concepts, se concentrent sur la génération de console actuelle., malgré les composants en perpétuelle évolution, devront se contenter d'une version plus basique.Selon l'évolution du marché et la disponibilité des nouvelles consoles,. En attendant, nous aurons tout de même le droit à quelques ajouts ou améliorations sur PC, PS4 et Xbox One, bien qu'elles n'aient pas encore été dévoilées.Pour rappel, la sortie de NBA 2K23 est prévue pour le 9 septembre 2022.