PS Store : Les « Promotions de novembre » sont disponibles (jusqu'au 19 novembre)

PS Store, « Les Promotions de novembre » (jusqu'au 19 novembre)

NBA 2K23 Édition numérique Deluxe à 55,24 € au lieu de 84,99 €.

Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition (PS4 & PS5) à 60,29 € au lieu de 89,99 €.

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5) à 19,79 € au lieu de 59,99 €.

ARK: Survival Evolved à 6,59 € au lieu de 19,99 €.

Riders Republic (PS4 & PS5) à 23,09 € au lieu de 69,99 €.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition à 9,99 € au lieu de 49,99 €.

Red Dead Redemption 2 Édition Ultime à 34,99 € au lieu de 99,99 €.

Tiny Tina's Wonderlands (PS4) à 41,99 € au lieu de 69,99 €.

La Terre du Milieu : l'Ombre de la Guerre à 11,99 € au lieu de 39,99 €.

STAR WARS Jedi: Fallen Order à 7,49 € au lieu de 49,99 €.

Slime Rancher à 6,99 € au lieu de 19,99 €.

Terraria (PlayStation Hits) à 9,49 € au lieu de 18,99 €.

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition à 29,99 € au lieu de 99,99 €.

Subnautica: Below Zero (PS4 & PS5) à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

A Way Out à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Green Hell à 17,49 € au lieu de 24,99 €.

Subnautica (PS4 & PS5) à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition à 19,99 € au lieu de 79,99 €.

Trek to Yomi à 13,99 € au lieu de 19,99 €.

Marvel's Avengers à 19,99 € au lieu de 49,99 €.

Hades à 17,49 € au lieu de 24,99 €.

Outer Wilds à 14,99 € au lieu de 24,99 €.

Road 96 à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Scarlet Nexus (PS4 & PS5) à 17,49 € au lieu de 69,99 €.

STAR WARS: Squadrons à 7,99 € au lieu de 39,99 €.

Life is Strange Remastered Collection à 25,99 € au lieu de 39,99 €.

Tales of Arise (PS4 & PS5) à 27,99 € au lieu de 69,99 €.

Life is Strange: True Colors (PS4 & PS5) à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

En plus de la catégorie « Halloween » , les joueurs et les joueuses peuvent actuellement découvrir, sur le PlayStation Store. Celle-ci est disponibleet propose à chacun de faire de belles économies sur divers titres. Mais, sans plus tarder, voici une liste non exhaustive des jeux en réduction via cette nouvelle catégorie promotionnelle.Si nous ne vous offrons qu'un aperçu ci-dessous, sachez que vous pouvez prendre connaissance de la liste complète des jeux actuellement disponibles à prix réduit dans la catégorie « Les Promotions de novembre » en vous rendant sur le site officiel , ou bien sur le Store depuis votre console et l'application mobile.