Codes vestiaire actifs, Locker Codes, pour NBA 2K23

Codes temporaires

Pack 2K Day → 2KDAY-IN-MyTEAM-NBA2K23 (Nouveau) Expire le 12 septembre.

(Nouveau)

Codes permanents

Aucun code vestiaire permanent pour NBA 2K23 n'est actuellement disponible.

Codes vestiaire expirés

25K VC (limité à 10 utilisations) → ANSWER-THE_CALL-0025-4942

25K VC (limité à 10 utilisations) → ANSWER-THE-CALL-4-4488293

Comment utiliser un code vestiaire dans NBA 2K23 ?

Se rendre dans le menu principal, puis dans le sous-menu Options/Fonctionnalités.

Se rendre ensuite dans l'onglet Codes vestiaire.

Saisir le code manuellement.

À quoi servent les codes vestiaire dans NBA 2K23 ?

Particulièrement utiles pour mettre la main sur différents bonus dans les modes MyTeam et MyPlayer notamment, les(appelésen version originale) ne sont pas forcément très faciles à trouver, et peuvent parfois très vite expirer. C'est pourquoi, nous vous mettons à disposition la liste de tous lesactifs.Si certains des codes présents dans la catégorie actifs ne le sont plus, n'hésitez pas à nous le signaler plus bas, dans l'espace commentaire, afin que nous mettions rapidement à jour l'article.Deux types desont disponibles, à l'instar des précédents opus : les temporaires et les permanents.L'utilisation d'unest relativement simple dans. Notez que l'utilisation des majuscules n'est pas nécessaire, ces dernières n'ayant aucun impact sur ledit code, contrairement aux tirets.Chaque code, même les permanents, est bien évidemment à usage unique.Comme nous vous l'expliquions plus haut, lespermettent de récupérer des bonus parfois non négligeables pour votre joueur ou votre équipe, selon le mode auquel vous jouez. Ainsi, vous pourrez, par exemple, débloquer des VC et MT pour progresser plus facilement, mais aussi des cartes voire, dans de rares cas, des récompenses exclusives ou des récompenses cosmétiques.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouveauxseront partagés par 2K Sports et/ou Take-Two Interactive, tout au long de l'année.