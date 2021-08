NBA 2K22 présente le fonctionnement des saisons

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les saisons sont arrivées dans NBA 2K21 et permettaient, uniquement dans le mode MyTeam, de gagner des récompenses par le simple fait de jouer, à la manière de ce qu'avait fait EA Sports pour FIFA, ces dernières années.De ce fait, les saisons seront disponibles dans les modes Ma CARRIÈRE, MyTEAM et The W en ligne (ce dernier étant uniquement disponible sur next-gen). Ces récompenses saisonnières vous permettront de débloquer quelques bonus, notamment cosmétiques, selon le mode auquel vous jouez. Par exemple, dans Ma CARRIÈRE, des vêtements et bannières pourront être récupérés, tout comme de l'XP. Chaque saison dure en moyenne six semaines, et apportera des récompenses exclusives, pour chaque mode. Un total de neuf saisons devrait donc être proposé durant le cycle deQui plus est, tous les vendredis, de nouveaux morceaux musicaux seront ajoutés, pour une bande-son toujours plus qualitative. 2K Sports explique avoir signé des partenariats avec certains labels, tels que Columbia Records, Def Jam Recordings, Low Profile/Casual Records, Ninja Tune et Warner Records, pour nous proposer des artistes appréciés et émergents.Tout cela sera donc à découvrir dès le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, date de sortie de. Si vous souhaitez le précommander, toutes les informations sont à retrouver ici . Les développeurs ont également dévoilé, il y a peu, les meilleures notes