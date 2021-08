NBA 2K22 partage la note des meilleurs joueurs, meilleurs tireurs à 3 points et meilleurs français

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Prévu pour arriver ce 10 septembre,. Parmi les notes révélées, nous avons affaire aux meilleurs joueurs, meilleurs dunkers, meilleurs tireurs à trois points ou encore les meilleurs français.Sans grande surprise, les 10 meilleurs joueurs sont dotés d'une note allant de 96 de général à 94, et en tête nous retrouvons, à égalité, LeBron James, Kevin Durant, le tout frais champion NBA Giánnis Antetokoúnmpo et enfin Stephen Curry.Pour ce qui est des meilleurs Français,. Evan Fournier (79) et Nicolas Batum (77), récents médaillés d'argent aux JO de Tokyo, complètent ce podium.Côté tireurs à trois points, là encore nous n'avons pas ou peu de surprise,. Le joueur des Nets, Joe Harris, est troisième avec 90, même note pour Seth Curry et Duncan Robinson.Côté dunk, Zion Williamson, Zach LaVine et Aaron Gordon, Derrick Jones Jr et Ja Morant se distinguent avec les meilleures notes, avec respectivement 97, 95, 95, 94 et 94.Nous aurons bien évidemment la possibilité de découvrir tout cela, avec les améliorations de gameplay qui vont avec, dès le 10 septembre, date de sortie de NBA 2K22 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Sachez d'ailleurs qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander sur ces plateformes, dans différentes éditions