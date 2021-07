NBA 2K22 : Détails des différentes éditions et précommandes

Les différentes édition de NBA 2K22 et bonus de précommande

Édition Standard

5 000 VC

5 000 points MyTEAM

10 packs Promo MyTEAM hebdomadaires

Un bonus pour chaque type de compétence Ma CARRIÈRE

Un bonus pour chaque type de boost Gatorade

Maillot Mon JOUEUR de Luka Dončić

Carte Agent libre MyTEAM de Luka Dončić, noté 95

2 packs Promo MyTEAM supplémentaires en commandant sur le PlayStation Store

Édition 75ème anniversaire NBA

100 000 VC

10 000 points Mon ÉQUIPE

10 jetons Mon ÉQUIPE

Les cartes Mon ÉQUIPE Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir

22 packs Promo Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Une paire de chaussures Mon ÉQUIPE Jordan diamant

Un pack de cartes de coachs Mon ÉQUIPE

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

Édition cross-gen

10 000 points MyTEAM

10 jetons MyTEAM

Les cartes MyTEAM Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir

22 packs Promo MyTEAM (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Une paire de chaussures MyTEAM Jordan diamant

Un pack de cartes de coachs MyTEAM

10 bonus pour chaque type de boost de compétence Ma CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

Sac à dos et manchon Mon JOUEUR

Skateboard personnalisé pour votre personnage Mon JOUEUR

Visual Concepts et 2K Sports ont partagé ce 14 juillet les premières informations à propos dequi arrivera au début du mois de septembre, avec le détail des différentes éditions du jeu, qu'il est dès maintenant possible de précommander. Comme toujours,Ainsi, afin que vous vous décidiez plus rapidement si vous ne savez pas laquelle choisir, nous vous avons faitEn France, il sera possible de choisir entre trois éditions, parmi la standard, la spéciale 75 ans de la NBA et la cross-gen, pour celles et ceux qui passeront à la nouvelle génération de consoles en cours de route. Voici en détail leur prix, contenu et bonus :Vendue 69,99 € sur PC, PS4, Xbox One et Switch, 74,99 € sur PS5 et Xbox Series.Vendue 99,99 € sur toutes les plateformes.Vendue 84,99 € et permet d'accéder à l'édition standard sur old et next-gen.Notez qu'une quatrième édition, célébrant les 25 ans de la WNBA, est disponible, mais celle-ci est, pour le moment, réservée aux joueurs résidants aux États-Unis. Pour ce qui est des précommandes, vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour les acheter. Tout achat avant le 9 septembre vous permettra de récupérer ces bonus. NBA 2K22 arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 10 septembre 2021.