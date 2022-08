MultiVersus : MàJ de la saison 1 du 15 août, les détails

Mise à jour de la saison 1 Rotation des personnages Arya

Batman

LeBron

Steven Meta systèmes Les personnages faisant partie de la rotation seront maintenant indiqués avec une icône spéciale.

Les récompenses XP des parties du passe de combat sont passées de 5 pour les victoires et 3 pour les défaites à 10 pour les victoires et 5 pour les défaites.

Désactivation des missions du passe de combat basées sur les classes autre que Tank.

Diminution des exigences pour un certain nombre de missions saisonnières : Éjecter un joueur par le haut de la carte 50 fois (75 auparavant). Éjecter un joueur par le côté de la carte 50 fois (75 fois auparavant) Éjecter un joueur par le bas de la carte 50 fois (75 auparavant). Obtenir 50 assistances (auparavant 125)

Perks Clear The Air → Cohérence accrue sur l'effet des perk

Make it Rain, Dog! → La vitesse des projectiles est désormais correctement appliquée aux objets lancés.

School Me Once… → Amélioration de la cohérence de l'apparition des blocs de projectiles.

Static Electricity → Amélioration de la cohérence de l'application des dégâts électriques des projectiles

Plusieurs corrections ont été apportées à certains atouts. En ce qui concerne les personnages, nous vous listons ceux qui ont connu un nerf ou un buff ci-dessous.

Buff des personnages

Arya

Garnet

Harley Quinn

LeBron

Reindog

Wonder Woman

Nerf des personnages

Batman

Bugs Bunny

Finn

Géant de fer

Jake

Superman

Velma

La saison 1 arrive enfin sur, avec un peu de retard, mais avec un grand nombre de modifications, en fonction du retour des joueurs. Plusieurs nouveautés sont également disponibles, et vont l'être dans les jours à venir, puisque tout le contenu ne sera pas disponible en même temps. Par exemple, Morty n'arrivera que le 23 août. Les développeurs précisent en outre que toutes les corrections et modifications n'arriveront pas ce 15 août, puisqu'une autre mise à jour est prévue durant cette semaine.Pour ne rien rater, vous pouvez retrouverci-dessous.Les personnages suivants ont vu leurs capacités être plus ou moins améliorées, dans le but de les rendre plus intéressants.Les personnages suivants ont vu leurs capacités être plus ou moins équilibrées, dans le but de les rendre moins puissants, mais toujours intéressants à jouer.Si vous souhaitez découvrir les détails de ces modifications, et la correction des problèmes, vous pouvez consulter le patch notes, en anglais, sur le site officiel