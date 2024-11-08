MultiVersus est un échec qui coûte cher à Warner Bros.

Si Warner Bros. Games a connu un premier échec à la sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League, elle fait face à un nouveau coup dur financier avec MultiVersus.
Pour Warner Bros. Games, 2024 semble être une année noire. La branche dédiée au développement de jeux vidéo tirés des franchises Warner Bros a accusé une perte financière de 200 millions de dollars après l'échec de Suicide Squad: Kill the Justice League
, sorti le 30 janvier 2024. Fort du succès de la bêta de MultiVersus
, le studio espérait faire des bénéfices avec son retour il y a quelques mois et les achats premium de leur jeu de combat inspiré de Super Smash Bros.
Cependant, les combattants n'ont pas répondu à l'appel.
Un manque à gagner de 100 millions de dollars pour MultiVersus
Après plusieurs mois sous silence, MultiVersus a eu droit à son lancement officiel le 28 mai 2024
. S'il est free-to-play, le titre disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One inclut l'achat d'une monnaie premium en argent réel : le Gleanium. Celle-ci permet d'acheter des éléments cosmétiques et les passes de combat du titre. Mais les joueurs de MultiVersus n'ont pas été intéressés par ce système.
Or, ce manque à gagner a provoqué une perte financière de 100 millions de dollars à Warner Bros Games.
Lors d'un bilan trimestriel avec les investisseurs, le président du groupe Warner Bros Games, David Zaslav, a expliqué que les comptes du studio ont « enregistré une dépréciation supplémentaire de plus de 100 millions de dollars en raison des sorties qui ont sous-performé, principalement MultiVersus ce trimestre, ce qui porte la dépréciation totale depuis le début de l'année à plus de 300 millions de dollars dans notre activité de jeux, un facteur clé dans la baisse des bénéfices des studios cette année.
»
Malgré cet échec financier, MultiVersus continue sa promotion via l'ajout de nouveaux personnages, de modes de jeu et d'événements. Ainsi, la saison 4 a été annoncée
avec l'arrivée du Mode Arène à 8 équipes et l'ajout de Raven et Marceline à la galerie des combattants. Cependant, la contre-performance financière pourrait provoquer la fin précipitée du contenu additionnel
pour MultiVersus.
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