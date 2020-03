Monster Hunter World: Iceborne : La nouvelle mise à jour gratuite détaillée

Monster Hunter World: Iceborne vient de dévoiler les détails de sa troisième mise à jour gratuite. De nombreux combats attendent les chasseurs, mais aussi de nouvelles récompenses à gagner.

Nouveautés de la mise à jour

Nouveaux challenges

C'est. Gratuite, cette dernière vous propose de nouveaux challenges, et vous offre deux puissantes variantes de Monstres, un certain nombre de réglages et un nouvel événement saisonnier.Seuls les plus grands chasseurs oseront affronterd’un des monstres les plus furieux de l’univers Monster Hunter. Lorsqu'il est énervé, il devient scintillant et embrasse sa colère bouillonnante pour amplifier encore plus ses attaques. Pouvant attaquer à partir d’une surface verticale, ce dernier possède de nouvelles attaques, de moyenne à longue distance. Ayant beaucoup moins de points faibles, vous aurez peu de choix pour l'attaquer, si ce n'est d'y aller frontalement.

De plus, la variante Brachydios Tempête arrive avec de nouveaux changements « explosifs dus à une couche encore plus volatile de slime s'écoulant de multiples endroits sur son corps ». Vous pouvez attaquer les parties spécifiques de ce monstre pour faire tomber le slime, mais attention, une zone explosive encore plus large apparaîtra sur le sol lorsque celui-ci atteindra le sol.

Modifications visuelles des armes et aide entre chasseurs

Nouveau Festival

À venir

En avril, les chasseurs auront de nouveaux défis à relever, entre autres avec l'arrivée du scintillant Kulve Taroth Rang Maître, et l'émergence du Namielle Alpha-suprême. La nouvelle quête événementielle du Kulve Taroth offre à des groupes de quatre chasseurs la possibilité de rassembler des matériaux de mise à niveau qui permettre de monter l'équipement de siège de Haut Rang au Rang Maître. Les chasseurs devront également tirer le meilleur parti de leur intelligence, de leurs armes et de leurs stratégies pour faire face à l'arrivée imminente de la redoutable catastrophe naturelle qu'est l’Alatreon, un Dragon Ancien particulièrement retors

Ces combats épiques vous permettront de, des armes, des armures avec de nouvelles compétences bonus et des pendentifs décoratifs.Cette troisième mise à jour introduit. Une vague de nouvelles armes et nouveaux skins arrivera courant avril.également : avec l'ajout de récompenses monétaires accrues et des chances de loot supérieures dans certains types de quêtes pour les chasseurs de rang Maître supérieur aidant des chasseurs de rangs Maitre inférieur. Vous avez désormais la possibilité de recevoir des décorations rares grâce aux Carved Feystones, tandis que d'autres quêtes régulières permettent d'obtenir des King armor Spheres qui améliorent l'armure.Aussi, si vous êtes adeptes du Fief Glorieux, vous aurez désormais. Cette dernière permet aux leaders de groupes de faire fuir les monstres indésirables. Ce n'est pas tout, toutes les coiffures des PNJ sont désormais accessibles à votre personnage dans la personnalisation de ce dernier.Dès ce 24 mars pour les joueurs consoles et le 8 avril prochain pour les joueurs PC,: nouvelles décorations, nouveaux repas au self, nouveaux costumes de Poogie, équipements de saison pour Palico... Bref, vous l'aurez compris, de quoi fêter la nouvelle saison comme il se doit.