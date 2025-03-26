Monster Hunter Wilds : Ce monstre très apprécié des joueurs sera bientôt de retour

La présentation de la première mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds s'est terminée avec un indice sonore qui n'a pas manqué de faire sauter de joie les joueurs de la première heure.
Il n'a duré que quelques secondes, mais il a suffi pour donner le sourire à des millions de joueurs de Monster Hunter Wilds
à travers le monde. La présentation de la première mise à jour gratuite du titre de Capcom
s'est terminée sur un aperçu du contenu à venir pour la mise à jour estivale. Pendant ces brefs instants, une silhouette bleutée, des bruits aquatiques et un cri
ont résonné. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs devinent le monstre à l'honneur, et il était particulièrement attendu.
Le Lagiacrus débarque dans Monster Hunter Wilds, 10 ans après sa dernière apparition dans un jeu principal
Appartenant à la famille des Léviathans, le Lagiacrus est l'un des monstres préférés des chasseurs de Monster Hunter.
Immortalisé sur la jaquette du jeu Monster Hunter Tri (où il apparait pour la première fois), il a même figuré à la troisième place des créatures les plus populaires lors d'un sondage réalisé par Capcom pour les 20 ans de la saga. Pourtant, le Roi des Mers était tapi au fond de l'eau depuis plusieurs années.
En effet, sa dernière apparition en date dans un jeu de la saga principale remonte à la sortie de Monster Hunter Generations en novembre 2015
. S'il est possible de le combattre et de le dompter dans les jeux Monster Hunter Stories, ces titres sont des spin-off et n'offrent pas aux chasseurs la même expérience qu'un titre principal. En effet, beaucoup apprécient ce titan aquatique pour ses attaques électriques et ses formes alternatives.
Le fait d'apercevoir le Lagiacrus bondir hors de l'eau et saisir une proie entre ses griffes a mis la communauté Monster Hunter en émoi. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un teaser et il faudra attendre d'autres communiqués de Capcom pour découvrir comment partir à sa recherche.
Néanmoins, le monstre est bien de retour ! Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à cet été pour le découvrir, même si l'attente risque d'être longue pour les plus impatients !
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