Monster Hunter Wilds : Ce monstre très apprécié des joueurs sera bientôt de retour



le 26 mars 2025 à 10h51 Publié par Justine Manchuelle le 26 mars 2025 à 10h51

La présentation de la première mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds s'est terminée avec un indice sonore qui n'a pas manqué de faire sauter de joie les joueurs de la première heure.