Monster Hunter Wilds va améliorer une fonctionnalité bien connue des joueurs

Déterminante depuis plusieurs opus, la cuisine peut changer le cours d'un combat pour les chasseurs. Monster Hunter Wilds l'a bien compris et compte bien l'améliorer.
La cuisine joue un rôle fondamental dans la saga Monster Hunter. La mécanique est présente depuis les débuts de la saga et les plats préparés sont si importants qu'ils ont à l'honneur dans deux restaurants dédiés au Japon. Préparer des petits plats et des viandes cuites à même la flamme sera d'ailleurs toujours possible dans Monster Hunter Wilds
.
Cependant, les développeurs ont souhaité améliorer ce point capital du gameplay
. Dans un entretien accordé à IGN, ceux-ci ont présenté plus en détail les fonctionnalités et les nouveautés à venir pour les chasseurs. Or, les héros pourraient bien profiter de recettes encore jamais vues grâce à un ajout inattendu.
Préparez de bons petits plats partout dans Monster Hunter Wilds en installant un campement
Les habitués de la franchise savent qu'il est impératif de se rendre dans une Cantine pour préparer des recettes dans les jeux Monster Hunter. Il peut d'ailleurs s'agir de plats élaborés comptant plusieurs ingrédients ou d'un simple morceau de viande cuit comme une brochette. Mais pour en profiter, il est nécessaire de compléter des quêtes pour obtenir de nouvelles recettes ou pour améliorer le lieu.
Dans Monster Hunter Wilds, la préparation des recettes sera facilitée pour les joueurs grâce à l'installation de camp.
Concrètement, votre personnage pourra établir un campement où il le souhaite et y installer un grill. Celui-ci fera office de cuisine nomade, vous permettant de préparer à manger à proximité du lieu où se trouve votre prochain objectif. Mais la préparation ne se limitera pas uniquement aux pièces de viande. Une fois le camp installé, les chasseurs pourront cuisiner des plats à base de viande, de poissons ou encore de légumes
. Cela pourrait représenter un changement majeur, car les joueurs pourront augmenter toutes les statistiques nécessaires sans voyager jusqu'à la cantine la plus proche.
Pour ajouter au charme de cette caractéristique, les équipes ont eu à cœur de rendre les plats visuellement très attirants et aussi appétissants que possible.
Avec ces ajouts, la cuisine pourrait rapidement conquérir le cœur des amateurs de la saga. Rappelons que Monster Hunter Wilds sera disponible à partir du 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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