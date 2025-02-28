Monster Hunter Wilds : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Monster Hunter Wilds peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.

Maintenance Monster Hunter Wilds, serveurs down ou en ligne ?







Les serveurs Monster Hunter Wilds ne répondent pas

The next generation of hunting begins now! Monster Hunter Wilds is available now on PS5, Xbox Series X|S, and PC/Steam. Happy hunting! #MHWilds pic.twitter.com/AGrc3ZZXwm — Monster Hunter (@monsterhunter) February 28, 2025

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Monster Hunter Wilds.

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Monster Hunter Wilds. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez votre PS5, Xbox Series ou PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PS5, Xbox Series et PC.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PS5, Xbox Series et PC. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez, sur PS5, Xbox Series ou PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquonsou si le problème peut venir de vous.La plupart du temps,. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Capcom essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les. Si vous avez du mal à vous connecter au titre, voici quelques conseils pourComme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter de la franchise (ci-dessous) pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera).Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.