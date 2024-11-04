Monster Hunter Wilds : Sa bêta ouverte a cartonné sur Steam

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2024 à 18h50
Même si elle a été entachée par quelques problèmes techniques, la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds a déchainé les passions, dépassant au passage les chiffres des précédents opus.
Monster Hunter Wilds : Sa bêta ouverte a cartonné sur Steam
Monster Hunter Wilds n'arrivera que le 28 février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et sur PC. Mais pour donner un avant-goût aux joueurs de l'aventure qui les attend, une bêta ouverte a été proposée du 1er au 4 novembre 2024. Si le titre est attendu, les chiffres en témoignent avec des pics de connexion record enregistrés sur Steam. 

Premier week-end très encourageant pour Monster Hunter Wilds

Lors de la première journée de la bêta ouverte, SteamDB a enregistré un pic de 463 798 connexions simultanées. Si ce chiffre est redescendu au cours du week-end, le titre de Capcom a toujours réuni entre 70 000 et 200 000 joueurs sur PC pendant les 4 jours de découverte. Pendant cette courte session, les valeureux pouvaient prendre part à 2 chasses de démonstration demandant de tuer un Chatacabra et un Doshaguma alpha. L'éditeur de personnage était également accessible pour découvrir toutes les options de personnalisation.

Malgré un accueil très enthousiaste de la communauté, la bêta ouverte de Monster Hunter Wilds a connu plusieurs problèmes. Chez certains joueurs ayant partagé leur expérience sur Reddit, les graphismes à l'écran étaient similaires à ceux d'un jeu PS1, un taux de rafraichissement de 30 images par seconde et de nombreux crashs. 

Rey Dau Variant Discovered: O-Rey-Dau-Mi
byu/Tactull inMonsterHunter

Si ces petits incidents ont entaché la découverte de certains, il a été rappelé que Monster Hunter Wilds était toujours en développement et que ce type de souci pouvait survenir, mais serait corrigé avant la sortie. D'ailleurs, les chiffres de la bêta montrent que le titre est très attendu. En effet, à titre de comparaison, Monster Hunter: World avait enregistré un pic de connexions simultanées à 334 000 joueurs sur PC. Quant à l'extension Sunbreak de Monster Hunter: Rise, elle n'avait réuni que 231 000 joueurs en pic à ses débuts.

L'opus Wilds se veut déjà très prometteur et il reste désormais à patienter jusqu'au 28 février si cet engouement se confirme. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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