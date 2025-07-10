Monster Hunter Wilds révèle la date de lancement de sa troisième mise à jour majeure

Alors que la deuxième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds n'est disponible que depuis quelques jours, Capcom a mis à jour la feuille de route du titre, dévoilant dans la foulée la date de la 3e mise à jour gratuite.
Pour les chasseurs des Terres interdites, Monster Hunter Wilds
promet un été riche en activités variées. Entre la plage et les randonnées dans le monde réel, les joueurs pourront participer à la traque du Lagiacrus, aux célébrations de la Fête des Flammes et à de nombreuses quêtes annexes
pour faire le plein de matériaux. Mais les plus impatients ont déjà les yeux rivés sur la troisième mise à jour gratuite du jeu
.
La troisième mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds prévue pour la rentrée
En effet, sur X/Twitter, Capcom a partagé un récapitulatif des événements et des mises à jour à venir dans Monster Hunter Wilds, Or, sur la dernière ligne du tableau, il est précisé que la troisième mise à jour majeure, gratuite et accessible à tous les chasseurs quel que soit leur console de prédilection, sera déployée en septembre 2025
.
Pour le moment, aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été communiqué. Mais en regardant les dates de sortie des deux premières mises à jour du jeu, il est possible que celle-ci survienne vers la toute fin du mois de septembre
, comme ce fut le cas pour la mise à jour majeure 2 (ajoutée le 30 juin 2025).
Un nouveau monstre en approche, ainsi que des festivités temporaires
Capcom a déjà confirmé qu'un nouveau monstre encore inconnu rejoindra les Terres interdites
lors de cette mise à jour majeure et qu'un nouveau Festival de la Concorde sera organisé quelques semaines après son déploiement. Son thème n'est pas encore connu, mais il sera possible d'y accéder en se rendant dans le Grand-Camp. Bien entendu, nous vous tiendrons informés dès que davantage d'informations auront été dévoilés.
Pour l'heure, rappelons que Monster Hunter Wilds est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
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