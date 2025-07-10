Monster Hunter Wilds révèle la date de lancement de sa troisième mise à jour majeure



le 10 juillet 2025 à 16h25 Publié par Justine Manchuelle le 10 juillet 2025 à 16h25

Alors que la deuxième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds n'est disponible que depuis quelques jours, Capcom a mis à jour la feuille de route du titre, dévoilant dans la foulée la date de la 3e mise à jour gratuite.