Monster Hunter Wilds proposera une « histoire très profonde » autour d'un thème majeur

Contrairement aux précédents jeux, le scénario de Monster Hunter Wilds ne reposera pas uniquement sur la chasse. La trame reposera sur un élément fort et primordial, même dans le monde réel.
Depuis l'opus World, Capcom intègre une intrigue principale prenante entre les multiples missions de chasse de Monster Hunter. Si cela tranche avec le gameplay d'origine de la saga, ce point sera bien présent dans Monster Hunter Wilds
. D'ailleurs, son réalisateur Yuya Tokuda a donné quelques précisions sur les thèmes abordés par cette histoire
. Au vu de l'immensité et de la diversité des paysages, la nature a un rôle clé, mais aussi les liens avec ses habitants.
La relation entre les chasseurs et la nature, un point central de Monster Hunter Wilds
Récemment, Yuya Tokuda a donné une interview au média PC Gamer
où il détaille l'un des éléments centraux de l'intrigue de Monster Hunter Wilds : « la relation entre les êtres humains, la nature et les monstres, et quel est exactement le rôle d'un chasseur dans un tel monde ».
Nous voulions illustrer cela non seulement par le gameplay, mais aussi par une histoire très profonde… Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons planifiées qui sont alignées sur le concept de Monster Hunter Wilds, et nous sommes sûrs que ce jeu a été capable d'atteindre ce que nous voulions exprimer avec lui.
Même si la licence incite à chasser en masse sans se soucier de l'impact environnemental, certains titres cachent en réalité des thèmes profonds comme la gestion des espèces envahissantes et l'équilibre naturel du monde
. Mais au-delà de ces messages, Monster Hunter Wilds veut également impliquer le joueur dans l'histoire de personnages ayant vécu des tragédies, à l'image du jeune Nata, dont la ville natale a été détruite par un monstre.
Néanmoins, Yuya Tokuda a déclaré que les joueurs qui le souhaitent pourront ignorer les éléments scénaristiques pour se concentrer exclusivement sur la chasse aux monstres. Rappelons que Monster Hunter Wilds sera disponible à partir du 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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