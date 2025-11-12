Monster Hunter Wilds promet un Noël monstrueux avec le lancement de sa mise à jour gratuite 4

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2025 à 14h11
Attendue de pied ferme par les chasseurs expérimentés et les festivaliers de la Concorde, la 4e mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds a enfin une date. Découvrez son contenu et ses surprises qui vont faire rugir les fêtes de fin d'année.
Monster Hunter Wilds promet un Noël monstrueux avec le lancement de sa mise à jour gratuite 4
Les mises à jour majeures sont des événements marquants dans le calendrier des chasseurs de Monster Hunter Wilds. Chaque mise à jour majeure est l'occasion de partir traquer une nouvelle créature, d'ajouter de nouveaux équipements à sa collection et de participer à de nouveaux événements temporaires. 

La troisième mise à jour gratuite est arrivée en jeu fin septembre, mais Capcom a décidé de surprendre les joueurs pendant le State of Play du 11 novembre 2025. Pendant la présentation, l'éditeur a dévoilé la date de lancement de la mise à jour gratuite 4 ainsi que le nouveau monstre qui sera mis à l'honneur. 

Le retour d'une menace ancienne confirmée dans Monster Hunter Wilds

monster-hunter-gogmazios
C'est à partir du 16 décembre 2025 que les joueurs de Monster Hunter Wilds pourront découvrir le contenu de la mise à jour gratuite 4. La principale nouveauté est le retour dans la franchise d'un monstre particulièrement vorace : le Gogmazios.


Ce dragon ancien ne pouvait être affronté que dans Monster Hunter 4 Ultimate, sorti en 2015 sur Nintendo 3DS. Mais 10 ans après sa première apparition, le Gogmazios s'est réveillé et il est prêt à défier les chasseurs haut niveau dans un défi dantesque. Mais le retour de cette légende n'est pas la seule nouveauté annoncée par Capcom avec la mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds. 

Des célébrations et des équilibrages également au programme

mhw-maj-2-fete-flammes
Comme à chaque saison, un nouveau Festival de la Concorde sera organisé dans le Grand Camp. Il y a fort à parier qu'il sera axé autour des célébrations de Noël ou possiblement celles du Nouvel An. La note partagée sur X/Twitter et sur le site officiel du jeu précise également que le contenu de fin de jeu va être étendu et que certaines armes vont être équilibrées ou améliorées

Alors chasseurs, vous pouvez d'ores et déjà affuter vos lames et faire le plein de potions en prévision du 16 décembre prochain. Rappelons que Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps
Monster Hunter Wilds 07 août 2026

Capcom souhaite faire de Monster Hunter Wilds son jeu le plus vendu de tous les temps

Un an et demi après son lancement, Monster Hunter Wilds reste un jeu important pour Capcom. La firme croit beaucoup dans cet opus et a une ambition claire : voir ses ventes dépasser celles de son aîné.
Monster Hunter Wilds baisse de prix et s'offre de nouveaux bundles sur Steam
Monster Hunter Wilds 04 août 2026

Monster Hunter Wilds baisse de prix et s'offre de nouveaux bundles sur Steam

Si vous souhaitez découvrir Monster Hunter Wilds sur PC et vous préparer avant l'arrivée de l'extension Ascendance, profitez dès maintenant d'offres immanquables sur la page Steam du titre de Capcom.
Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.042 du 4 août est disponible, voici les nouveautés et améliorations
Monster Hunter Wilds 04 août 2026

Monster Hunter Wilds : La mise à jour 1.042 du 4 août est disponible, voici les nouveautés et améliorations

Les joueurs de Monster Hunter Wilds découvrent une nouvelle mise à jour ce 4 août, laquelle permet d'implanter de nombreux ajustements attendus.

commentaire (1)

Avatar
trerti (invité) Le 12/11/2025 à 15:40

à voir en jeu ce que ca donnera, mais sur le papier c'est cool