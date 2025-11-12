Monster Hunter Wilds promet un Noël monstrueux avec le lancement de sa mise à jour gratuite 4

Attendue de pied ferme par les chasseurs expérimentés et les festivaliers de la Concorde, la 4e mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds a enfin une date. Découvrez son contenu et ses surprises qui vont faire rugir les fêtes de fin d'année.
Les mises à jour majeures sont des événements marquants dans le calendrier des chasseurs de Monster Hunter Wilds
. Chaque mise à jour majeure est l'occasion de partir traquer une nouvelle créature, d'ajouter de nouveaux équipements à sa collection et de participer à de nouveaux événements temporaires.
La troisième mise à jour gratuite est arrivée en jeu fin septembre, mais Capcom a décidé de surprendre les joueurs pendant le State of Play du 11 novembre 2025. Pendant la présentation, l'éditeur a dévoilé la date de lancement de la mise à jour gratuite 4
ainsi que le nouveau monstre qui sera mis à l'honneur.
Le retour d'une menace ancienne confirmée dans Monster Hunter Wilds
C'est à partir du 16 décembre 2025 que les joueurs de Monster Hunter Wilds pourront découvrir le contenu de la mise à jour gratuite 4. La principale nouveauté est le retour dans la franchise d'un monstre particulièrement vorace : le Gogmazios
.
Ce dragon ancien ne pouvait être affronté que dans Monster Hunter 4 Ultimate
, sorti en 2015 sur Nintendo 3DS. Mais 10 ans après sa première apparition, le Gogmazios s'est réveillé et il est prêt à défier les chasseurs haut niveau dans un défi dantesque. Mais le retour de cette légende n'est pas la seule nouveauté annoncée par Capcom avec la mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds.
Des célébrations et des équilibrages également au programme
Comme à chaque saison, un nouveau Festival de la Concorde sera organisé
dans le Grand Camp. Il y a fort à parier qu'il sera axé autour des célébrations de Noël ou possiblement celles du Nouvel An. La note partagée sur X/Twitter et sur le site officiel du jeu précise également que le contenu de fin de jeu va être étendu et que certaines armes vont être équilibrées ou améliorées
.
Alors chasseurs, vous pouvez d'ores et déjà affuter vos lames et faire le plein de potions en prévision du 16 décembre prochain. Rappelons que Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (1)
à voir en jeu ce que ca donnera, mais sur le papier c'est cool