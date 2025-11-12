Monster Hunter Wilds promet un Noël monstrueux avec le lancement de sa mise à jour gratuite 4



le 12 novembre 2025 à 14h11 Publié par Justine Manchuelle le 12 novembre 2025 à 14h11

Attendue de pied ferme par les chasseurs expérimentés et les festivaliers de la Concorde, la 4e mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds a enfin une date. Découvrez son contenu et ses surprises qui vont faire rugir les fêtes de fin d'année.