Monster Hunter Wilds : Pourquoi le titre ne propose pas une 15e arme inédite ?

La diversité des armes disponibles est l'une des grandes forces de Monster Hunter Wilds. Cependant, la licence aura-t-elle droit à un quinzième choix dans un avenir proche ?
Les chasseurs les plus fidèles ont remarqué que l'arsenal à disposition dans les jeux Monster Hunter n'a pas évolué en l'espace de 12 ans. Depuis Monster Hunter 4 Ultimate, les joueurs peuvent utiliser l'une des 14 armes disponibles
, qu'il s'agisse de la lance, de la grande épée, de la corne de chasse ou de l'Insectoglaive.
Cette sélection sera toujours accessible dans Monster Hunter Wilds
, pour le plus grand plaisir des habitués de la saga. D'ailleurs, l'ajout ou non d'une nouvelle arme n'est pas une décision anodine
d'après le réalisateur du titre.
Privilégier les améliorations à l'ajout d'une nouvelle arme dans Monster Hunter Wilds
Dans le cadre des événements de lancement de l'opus, des journalistes de PCGamesN
ont pu s'entretenir avec Yuya Tokuda et Ryozo Tsujimoto (respectivement directeur et producteur de Monster Hunter Wilds). Lors de cette interview, la question de la quinzième arme a été évoquée.
Cependant, son directeur explique qu'ajouter un nouvel élément à l'arsenal est difficile et n'est pas systématique à l'arrivée d'un nouveau titre.
En effet, la priorité est de créer une « arme qui aurait sa place dans cette gamme et qui serait tout aussi valable que les autres types d'armes, sans pour autant les chevaucher trop souvent
». Or, les équipes préfèrent peaufiner les options déjà disponibles.
Les ressources et le temps qu'il faut pour faire cela sont des choses que, dans tous les cas, depuis l'ajout de la dernière arme, nous avons toujours décidé qu'il valait mieux utiliser pour améliorer l'ensemble de la gamme plutôt que de simplement commencer à en ajouter une nouvelle.
Cependant, Yuya Tokuda explique également que l'arsenal de chaque jeu connaît quelques variations pour s'adapter à l'environnement d'un titre, proposer de nouvelles possibilités de combo ou ajouter des détails pratiques
. Même si elles sont subtiles, il existe des différences entre l'arsenal de Monster Hunter World: Iceborne
, celui de Monster Hunter Rise et celui de Monster Hunter Wilds. De fait, un petit détour par la salle d'entrainement pour découvrir les nouveautés de votre arme de prédilection sera très utile au lancement de Monster Hunter Wilds.
Rappelons que le titre sera disponible à partir du 28 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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