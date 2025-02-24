Monster Hunter Wilds est-il dans le Game Pass ?

Les chasseurs et certains joueurs impatients de découvrir Monster Hunter Wilds se demandent si le titre de Capcom sera disponible via le Game Pass ou s'il a une date de sortie déjà planifiée.
Nouvel opus de la célèbre franchise de Capcom, Monster Hunter Wilds
débarque en cette fin février 2025 sur PC, PlayStation et consoles Xbox Series. Rappelons que le dernier jeu en date de la saga principale, Monster Hunter Rise, est sorti il y a bientôt 4 ans, en mars 2021. Comptant parmi les sorties majeures de l'année, il suscite de nombreuses questions au sein de la communauté concernant les fonctionnalités disponibles à son lancement ou s'il faut passer par la case achat pour profiter du titre.
Découvrez dans les lignes qui suivent toutes les informations concernant la disponibilité ou l'absence de Monster Hunter Wilds dans le Xbox Game Pass.
Monster Hunter Wilds est-il dans le Xbox Game Pass ?
Malheureusement, Monster Hunter Wilds ne sera pas ajouté « Day One » au catalogue du Xbox Game Pass
. En effet, la franchise est l'une des plus appréciées et des plus vendues de Capcom. De fait, les chasseurs qui souhaitent partir à la découverte des Terres interdites devront acheter le titre en version physique ou dématérialisée pour en profiter.
Néanmoins, il est possible que Monster Hunter Wilds rejoigne le catalogue Game Pass dans les mois ou dans les années à venir.
En effet, les précédents jeux de la licence (notamment Monster Hunter Rise et Monster Hunter World
) ont intégré le catalogue Microsoft plusieurs années après leur sortie officielle. Le schéma devrait donc se reproduire avec Monster Hunter Wilds. Mais pour l'heure, il est impossible de prédire sa date d'arrivée dans le Game Pass.
Quoi qu'il en soit, Monster Hunter Wilds est bel et bien disponible sur la console de Microsoft, et il promet une aventure épique aux chasseurs de tous âges
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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