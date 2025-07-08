Monster Hunter Wilds : De nouvelles quêtes temporaires accessibles très prochainement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 juillet 2025 à 14h21
Sur X/Twitter, Capcom vient de lancer des festivités à durée limitée avec l'arrivée de nouvelles quêtes dans Monster Hunter Wilds, dont un défi chronométré qui opposera les chasseurs à l'agile Mizutsune.
Monster Hunter Wilds : De nouvelles quêtes temporaires accessibles très prochainement
Chaque semaine, Monster Hunter Wilds propose de nouvelles épreuves aux chasseurs de tous niveaux. Celles-ci sont idéales pour augmenter le rang de Chasseur, mettre ses talents de traqueur à l'épreuve et obtenir de nouvelles pièces d'équipement aussi puissantes qu'esthétiques. Mais à partir du 9 juillet, préparez-vous à affronter des épreuves particulièrement corsées. Capcom a dévoilé les 4 nouvelles quêtes qui seront accessibles, et les titans sont à l'honneur. 

Sortez indemne de l'enfer du Nu Udra dans Monster Hunter Wilds 

Au coeur du bassin pétrolier, un « Enfer dévoilé » va mettre à mal les chasseurs de rang 31 et plus. Cette quête vous demandera d'éliminer le Nu Udra, cette pieuvre au corps couvert de limon noir qui n'hésite pas à écraser ses adversaires. En éliminant ce céphalopode géant, rassemblez des matériaux et obtenez le torse Collier à plume α et le plastron de Palico Col noisette Felyne α !

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S'il s'agit de l'une des quêtes les plus difficiles de cette nouvelle salve, Monster Hunter Wilds a prévu d'autres défis plus accessibles pour les chasseurs de rangs inférieurs. Mais il ne faudra pas avoir peur des araignées, des monstres poilus ou du gracieux Mizutsune.

Trois défis 5 étoiles pour obtenir l'accessoire exclusif du Mizutsune et des orbes luisants 

En plus de cette quête temporaire, les chasseurs de rang 9 et plus peuvent tenter d'éliminer les tyrans des Sables, des Doshagumas qui terrorisent le désert. En validant cet objectif, vous pourrez obtenir des orbes luisants - Armure servant de joyaux pour changer les talents de votre armure. Une quête similaire mais permettant de récupérer des orbes luisants - Épée est proposée aux chasseurs de rang 21 et plus. Pour celle-ci, vous devrez traquer et gagner votre combat contre une Lala barina Alpha. 


Enfin, un dernier défi 5 étoiles va faire ses débuts : Bulles fugaces. Dans cette épreuve accessible à partir du rang de chasseur 21, un équipement spécifique est imposé. Gagnez le duel face au Mizutsune et faites le meilleur temps pour obtenir en récompense un accessoire inédit. Ces trois défis, tout comme la quête « Enfer dévoilé » seront ajoutés dans Monster Hunter Wilds dès le 9 juillet à 2h00 et restent actifs jusqu'au 16 et au 23 juillet à 01h59, heure française.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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