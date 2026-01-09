Monster Hunter Wilds bradé à des prix ridiculement bas partout dans le monde

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 janvier 2026 à 15h52
Ce n'est ni une blague, ni une erreur d'étiquetage. Sur un site japonais, Monster Hunter Wilds est proposé à un prix si bas que les joueurs peuvent penser qu'il s'agit d'une arnaque. Pourtant, ce cas est loin d'être isolé et ce pour une raison très simple.
Monster Hunter Wilds bradé à des prix ridiculement bas partout dans le monde
Parce qu'ils sont trop anciens ou parce que les revendeurs possèdent un stock trop important, les jeux vidéo neufs ou d'occasion peuvent être proposés à un prix inférieur au tarif public conseillé. Ces prix peuvent d'ailleurs être encore plus bas quand ils sont proposés sur le marché de l'occasion. Cependant, depuis quelques heures, une copie de Monster Hunter Wilds agite les internautes à cause de son prix incroyablement bas

Acheter une version japonaise de Monster Hunter Wilds pour 10 centimes ? C'est actuellement possible !

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Le prix en question a été repéré par le site Automaton Media sur le site du revendeur japonais Kaitori World. Spécialisé dans la vente de produits d'occasion, Kaitori World propose actuellement Monster Hunter Wilds à seulement 18 yen, soit à peine 9 centimes d'euro. Face à un prix si bas, il est légitime de penser que le jeu est en très mauvais état ou avec une boite manquante, d'autant que l'enseigne peut reprendre des objets incomplets. 


Mais au-delà de ses conditions de reprise, le tarif très bas de Monster Hunter Wilds est directement lié à sa popularité auprès des joueurs. Loin de faire l'unanimité au pays du Soleil levant, le titre de Capcom a été victime d'un afflux massif d'évaluations négatives sur Steam et ce depuis plusieurs mois.

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D'ailleurs, il n'y a pas qu'au Japon que le jeu est proposé à un tarif défiant toute concurrence. D'autres cas similaires ont été partagés et ils ont de quoi provoquer des haussements de sourcils.

De tels prix sont-ils pratiqués en France ?

Sur Reddit, un internaute indique qu'il a vu des publicités japonaises précisant que le jeu était vendu pour seulement 500 yen, soit moins de 3 euros. En Australie, Monster Hunter Wilds est également vendu à prix cassé avec une photo montrant une copie proposée à 19 dollars australiens (soit un peu moins de 11 euros).

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En France, Monster Hunter Wilds n'est pas encore vendu pour quelques centimes, y compris sur le marché de l'occasion. Cependant, le titre de Capcom figure actuellement dans la liste des produits culturels en promotion.

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Au lancement des soldes d'hiver le 7 janvier dernier, les plus rapides ont pu trouver le jeu de chasse XXL entre 9 et 19 euros selon les enseignes. D'ailleurs, certains des prix pratiqués sont toujours d'actualité, comme le rapporte le site Dealabs. Celles et ceux qui souhaitent l'ajouter à leurs collections peuvent donc encore faire de bonnes affaires, mais il ne vaut mieux pas traîner !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Jijou (invité) Le 11/01/2026 à 10:29

J'avais hésité à le prendre mais vu les retours même a 10e pour l'instant je passe mon chemin. Je préfère arc Raiders et megabonk