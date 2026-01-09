Monster Hunter Wilds bradé à des prix ridiculement bas partout dans le monde



le 09 janvier 2026 à 15h52 Publié par Justine Manchuelle le 09 janvier 2026 à 15h52

Ce n'est ni une blague, ni une erreur d'étiquetage. Sur un site japonais, Monster Hunter Wilds est proposé à un prix si bas que les joueurs peuvent penser qu'il s'agit d'une arnaque. Pourtant, ce cas est loin d'être isolé et ce pour une raison très simple.