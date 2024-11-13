Monster Hunter annonce déjà un nouveau jeu

Après Monster Hunter Now, CAPCOM dévoile un nouveau spin-off de la franchise aux grands monstres sur mobile avec Monster Hunter Outlanders.
Si Monster Hunter Wilds
est très attendu par la communauté des chasseurs, la franchise continue de développer des titres annexes pour prolonger l'aventure. En septembre 2023, les Rathalos, les Deviljhos et autres Tigrex ont fait leurs débuts sur mobile avec Monster Hunter Now
. Fonctionnant sur le même principe que Pokémon GO et développé par Niantic, ce titre nécessitait d'explorer son voisinage pour rencontrer des créatures et tenter de les battre. Mais le 13 novembre 2024, CAPCOM a annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu mobile free-to-play
: Monster Hunter Outlanders.
Monster Hunter Outlanders jouable prochainement sur mobiles
Contrairement à l'opus Now, Monster Hunter Outlanders proposera une épopée très proche des versions consoles
. Dans ce jeu de survie jouable en solo ou à plusieurs, les chasseurs devront parcourir des étendues sauvages en monde ouvert
. Il ne sera donc pas nécessaire de sortir de chez soi pour prendre part à l'aventure. Les héros pourront chasser des monstres seul ou en groupe de trois, fabriquer de l'équipement
ou des outils et se lancer dans des quêtes dantesques.
Dans un communiqué de presse, Dong Huand (producteur de TiMi Studio Group) a précisé que les joueurs habitués aux supports mobiles pourront « profiter pleinement de ce qui fait de Monster Hunter l'une des franchises les plus appréciées du jeu. Monster Hunter Outlanders n'offre pas seulement aux joueurs une expérience de chasse authentique, mais il le fait dans un monde ouvert massif avec la communauté et les systèmes sociaux que les joueurs recherchent aujourd'hui
».
Étant annoncé comme un jeu free-to-play, Monster Hunter Outlanders pourrait inclure à sa sortie un système d'achats intégrés
et une boutique en jeu. Des événements temporaires et des activités uniques devraient également être proposés
pour inciter les chasseurs à revenir régulièrement en jeu. Un premier teaser a été publié, dévoilant de magnifiques cinématiques, des paysages sauvages et un accent sur les déplacements par la voie des airs.
Mais aucune image en jeu n'a encore été partagée. Quant à la date de sortie, elle est pour l'heure inconnue. Monster Hunter Outlanders devrait « bientôt » être disponible sur les appareils iOS et Android.
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