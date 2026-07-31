Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite

Scopely frappe un grand coup en associant Monopoly Go aux mythiques Looney Tunes pour sa nouvelle saison estivale. Au programme de cet événement champêtre : mécaniques de jeu inédites, récompenses à la carte et le retour de personnages cultes.

Les joueurs de Monopoly Go! s'apprêtent à vivre une fin d'été particulièrement animée. Scopely vient en effet de lancer une collaboration inattendue avec la franchise classique de Warner Bros, transformant le célèbre plateau de jeu en une véritable exploitation agricole. Cette saison inédite, baptisée Bonne récolte avec les Looney Tunes, se déroule du 29 juillet au 23 septembre et promet de bouleverser les habitudes des magnats de l'immobilier virtuel.

Une moisson de nouveautés sur le plateau

La mise à jour introduit des mécaniques rafraîchissantes pour casser la routine des lancers de dés. L'ajout le plus notable est sans doute la Récolte infinie, qui redonne ses lettres de noblesse à la case Parc gratuit. Désormais, chaque arrêt sur cet emplacement permet de faire pousser des cultures et d'accumuler des récompenses de manière exponentielle.

En parallèle, les joueurs peuvent découvrir le Café de Porky. Cette nouvelle interface demande de récolter des autocollants d'ingrédients spécifiques pour préparer des commandes destinées aux personnages emblématiques de la série. Satisfaire l'appétit de ces clients exigeants débloque des objets cosmétiques et des bonus exclusifs.

Des récompenses enfin personnalisables

L'une des frustrations historiques des joueurs trouve enfin une solution avec l'arrivée de la Boîte de choix. Lorsqu'une collection est complétée, le jeu n'impose plus une récompense aléatoire. Il est désormais possible de sélectionner son lot idéal parmi plusieurs options, qu'il s'agisse de lancers supplémentaires, de boîtes d'événements ou de packs d'ingrédients.

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L'esprit cartoon envahit les événements

Bugs Bunny, Daffy Duck, Vil Coyote et Titi ne se contentent pas de faire de la figuration. Ils sont au cœur des événements saisonniers qui rythment Monopoly GO. Les amateurs de compétition retrouveront des courses thématiques comme les Pilotes Bip Bip, tandis que les événements de partenariats s'habillent aux couleurs de la célèbre entreprise fictive ACME.

Pour marquer le coup, deux sets d'autocollants exclusifs de dix-huit pièces sont intégrés à l'album de la saison. Les joueurs les plus assidus qui parviendront à remplir toutes les pages se verront offrir un pion Bugs Bunny inédit et de nombreux lancers gratuits.

Quelques sacrifices pour la nouvelle saison

Si l'enthousiasme est de mise, Scopely a toutefois pris des décisions qui risquent de diviser la communauté. La Course des personnages est temporairement suspendue pendant toute la durée de l'événement.

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Enfin, la dimension sociale n'est pas oubliée. Des rassemblements communautaires d'envergure sont prévus sur les canaux officiels, invitant les joueurs à collaborer pour débloquer des événements flash mondiaux. Une belle manière de cultiver l'entraide avant la fermeture annoncée du jeu mobile Looney Tunes World of Mayhem, prévue pour l'automne 2026.

Rendez-vous du 29 juillet au 23 septembre pour profiter de tout ça dans Monopoly GO.