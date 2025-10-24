Scopely lance Monopoly GO Chat, une application dédiée aux joueurs du phénomène mobile

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2025 à 18h10
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Après le succès colossal de Monopoly GO, Scopely dévoile une application de messagerie entièrement dédiée à sa communauté. Un pas stratégique qui renforce le lien direct entre le studio et ses millions de joueurs.
Scopely lance Monopoly GO Chat, une application dédiée aux joueurs du phénomène mobile
Scopely, l'éditeur à l'origine du phénomène mondial Monopoly Go!, vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle application Monopoly GO Chat, disponible sur l'App Store et le Google Play. Ce nouvel outil social marque une évolution notable dans la stratégie du géant du jeu mobile, qui cherche à prolonger l'expérience au-delà du plateau virtuel.

Une messagerie pour les fans du jeu mobile à succès

Après avoir généré plus de 5 milliards de dollars de revenus, Monopoly GO confirme son statut de véritable blockbuster mobile. L'application Monopoly GO Chat permet désormais aux joueurs de rester connectés entre eux, qu'il s'agisse de leurs amis, de leur famille ou de leurs coéquipiers lors de tournois spéciaux.

Les utilisateurs peuvent y discuter, créer des groupes, participer à des défis communautaires et recevoir des notifications lorsqu'un coéquipier a besoin d'aide. En somme, un espace pensé pour renforcer l'esprit d'équipe et la compétition au sein de la communauté grandissante du jeu, et faire revenir encore un peu plus les joueurs sur le jeu.

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Un positionnement inhabituel dans le monde du mobile

Il est rare de voir un éditeur de jeux mobiles lancer sa propre application de chat. La plupart des studios privilégient des systèmes intégrés ou des plateformes externes comme Discord. En créant une messagerie autonome, Scopely adopte une stratégie directe avec ses joueurs, misant sur une approche « direct-to-consumer » de plus en plus populaire dans le secteur. Ce choix lui permet d'obtenir un canal privilégié pour communiquer, fidéliser et recueillir des données précieuses sur les habitudes de sa communauté.

L'application est pour l'instant disponible dans plusieurs pays, dont la France, et devrait progressivement s'étendre à d'autres marchés dans les mois à venir. En attendant, retrouvez les liens du jour pour avoir des dés gratuits.

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Un éditeur au sommet de l'industrie mobile

En début d'année, la société a également fait sensation en rachetant la division jeux de Niantic, incluant Pokémon Go, Monster Hunter Now et Pikmin Bloom, pour un montant estimé à 3,5 milliards de dollars. Une opération majeure qui consolide encore davantage la position de Scopely parmi les leaders du jeu mobile mondial.

Avec Monopoly GO Chat, Scopely franchit une nouvelle étape dans la création d'un écosystème connecté autour de ses licences phares. En permettant aux joueurs d'échanger directement sans passer par des réseaux tiers, l'éditeur se rapproche de son public tout en s'assurant un contrôle total sur l'expérience communautaire.

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Cette initiative pourrait inspirer d'autres acteurs du marché, notamment son principal concurrent, Coin Master, alors que la tendance du cross-platform social gaming continue de s'imposer dans le secteur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (10)

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Prisca (invité) Le 27/03/2026 à 00:15

Super

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Oups (invité) Le 31/10/2025 à 21:09

Sympa

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Alan (invité) Le 26/10/2025 à 20:59

Très bon jeux

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Lola (invité) Le 26/10/2025 à 20:22

Ce serait génial de pouvoir communiquer avec nos amis et pouvoir échangé des carte et de temps en temps pouvoir finir les albums

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Catherine (invité) Le 26/10/2025 à 11:39

Bonjour. Se que j'aimerai s'est pouvoir discuter autres qu'avec mes amies proches.
Ceux qui t'envoie des cartes afin de pouvoir déjà les remercier

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Dommage (invité) Le 25/10/2025 à 16:25

Dommage on ne peut pas faire de groupe il me semble

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Titi (invité) Le 25/10/2025 à 08:11

Super jeux dommage pas accès de dé en cadeau

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Justine (invité) Le 24/10/2025 à 23:10

J adore ce jeu

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Larryflette (invité) Le 24/10/2025 à 22:06

Très très bien

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Valeriespe (invité) Le 24/10/2025 à 18:24

Très bon jeu