Minecraft: Dungeons devait initialement sortir sur Nintendo 3DS

Les développeurs avaient, au départ, comme objectif de sortir le projet sur Nintendo 3DS, mais finalement, quelque chose de totalement différent est naît.

Au départ, notre objectif était de créer un jeu complètement différent de Minecraft et conçu pour la Nintendo 3DS. Mais nous avons rapidement réalisé qu’il serait difficile de mener à bien nos idées pour un jeu axé sur le multijoueur vis-à-vis des limitations associées à la Nintendo 3DS.

Sorti sur PC et consoles, producteur exécutif du titre de Mojang. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Xboxygen, ce dernier a évoqué, notamment, les prémices du projet, qui était à l'époque différent du dungeon crawler qui a vu le jour il y a peu. David Nisshagen explique que suite aux « limitations » imposées par la 3DS, « Lors des premières expérimentations, nous nous sommes dit : pourquoi ne pas adapter le jeu sur PC ? À la suite de résultats positifs, nous avons souhaité incorporer au jeu la possibilité de pouvoir jouer avec une manette, et peu après, nous avons tout simplement décidé de décliner la version PC à la Switch, la Xbox One et la PS4. » Finalement, ce changement de direction durant le développement pourrait s'avérer être une bonne chose pour Mojang et ses équipes, est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch depuis le 26 mai dernier.