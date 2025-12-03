Mewgenics s'annonce comme le chef-d'œuvre ultime du créateur d'Isaac, Edmund McMillen

Edmund McMillen vient de dévoiler une session complète de gameplay pour Mewgenics, son ambitieux tactical RPG. Entre chiffres vertigineux, date de sortie lointaine et absence de démo, le créateur de The Binding of Isaac livre une vision sans concession de son projet le plus personnel.
Si vous pensiez que The Binding of Isaac était complexe, préparez-vous à revoir votre jugement. Edmund McMillen a récemment partagé une session de jeu complète de Mewgenics
, son prochain titre très attendu, tout en répondant aux questions des fans pendant plusieurs heures. La vidéo traverse l'intégralité d'une partie, depuis les premiers balbutiements jusqu'aux configurations de fin de jeu totalement démesurées, confirmant que le titre vise une profondeur abyssale.
Des chiffres qui donnent le vertige
McMillen n'a pas fait les choses à moitié concernant l'envergure du projet. Mewgenics proposera plus de 10 classes, 1 200 capacités, 950 objets, des centaines de mutations et 15 chapitres distincts.
L'aspect le plus impressionnant réside dans le système de multiclassage qui, selon ses dires, devient rapidement « insensé
». Le jeu repose entièrement sur un système d'élevage sophistiqué où les joueurs gèrent une maison de chats pour transmettre traits, capacités et mutations à travers les générations
. La méta-progression s'articule autour de la planification de ces lignées sur plusieurs parties.
Les mutations ne sont pas uniquement cosmétiques. Si les plus communes modifient les statistiques, les plus rares agissent comme des passifs : des orteils palmés permettent de nager, des cornes infligent des dégâts de renvoi, et des oreilles de chauve-souris révèlent les éléments invisibles. Côté classes, le développeur a confirmé la présence d'archétypes appréciés comme le nécromancien ou le druide, tout en gardant de nombreuses surprises sous le coude.
Pas de démo et une attente jusqu'en 2026
La mauvaise nouvelle concerne le calendrier. La sortie est fixée au 10 février 2026, une date que McMillen a martelée à plusieurs reprises
. L'équipe garde pour l'instant secret tout ce qui dépasse l'Acte 1. De plus, ceux qui espéraient essayer le jeu en amont seront déçus : il n'y aura aucune démo jouable.
Créer une démo propre coûterait un à deux mois de développement. Une seule vidéo de gameplay complète vend mieux le jeu que n'importe quelle démo ne pourrait le faire.
Concernant les plateformes, le Steam Deck est déjà validé et le jeu semble taillé pour des sessions courtes. Plus intéressant encore, la « Switch 2
» figure tout en haut de la liste des priorités consoles. Bien qu'il ne puisse pas le confirmer à 100 %, McMillen se dit « assez sûr que cela arrivera
». En revanche, une version Mac semble exclue, Apple ne rendant pas le développement assez simple ou rentable en dehors de l'écosystème iOS.
D'une blague à une métaphore sur la paternité
L'histoire du développement de Mewgenics est celle d'une transformation radicale. Le projet avait débuté comme une blague sur la femme de McMillen commandant des chats exotiques, imaginé comme un jeu de gestion pour un accumulateur compulsif. Après une annulation et des années de sommeil, le titre a ressurgi en 2019 avec une âme nouvelle.
Désormais père de deux enfants, McMillen puise dans son expérience personnelle
. Le système d'élevage ne concerne plus la simple collection, mais la transmission génétique, les malédictions héréditaires et l'héritage laissé derrière soi. Une dimension émotionnelle qui ancre ce tactical RPG dans une réalité bien plus touchante que son prototype initial.
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