Mewgenics s'annonce comme le chef-d'œuvre ultime du créateur d'Isaac, Edmund McMillen



le 03 décembre 2025 à 14h00 Publié par Florian Lelong le 03 décembre 2025 à 14h00

Edmund McMillen vient de dévoiler une session complète de gameplay pour Mewgenics, son ambitieux tactical RPG. Entre chiffres vertigineux, date de sortie lointaine et absence de démo, le créateur de The Binding of Isaac livre une vision sans concession de son projet le plus personnel.