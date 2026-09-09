Metroid Ravenous annonce le grand retour de la 2D sur Nintendo Switch 2

Cinq ans après Metroid Dread, Samus Aran revient à ses premières amours en 2D. Annoncé lors du Nintendo Direct du 9 septembre, Metroid Ravenous promet une aventure sombre sur Nintendo Switch 2, marquée par une mécanique inédite d'absorption d'ennemis et une nouvelle armure intrigante.

L'attente est enfin terminée pour les amateurs de la formule classique en 2D. Lors Nintendo Direct du 9 septembre, l'éditeur a créé la surprise en dévoilant Metroid Ravenous, un tout nouvel épisode exclusif à Nintendo Switch 2. Prévu pour le 28 janvier 2027, ce titre marque le grand retour de Samus Aran à la vue de profil, plus de cinq ans après l'excellent Metroid Dread. Cette annonce intervient quelques mois seulement après la sortie de Metroid Prime 4 Beyond, dont la structure en monde ouvert avait laissé une partie de la communauté perplexe. Avec Ravenous, la firme de Kyoto semble vouloir revenir aux fondamentaux tout en explorant de nouvelles pistes de gameplay particulièrement sombres.

Une mécanique de faim insatiable

Le premier aperçu vidéo diffusé lors du Nintendo Direct a permis de découvrir une Samus plus redoutable que jamais. Piégée sur une lune mystérieuse après avoir été attaquée par un groupe d'ennemis équipés d'armures rappelant des samouraïs de l'espace, l'héroïne va devoir puiser dans ses gènes Metroid pour survivre. Le titre du jeu prend d'ailleurs tout son sens à la lumière de la nouvelle mécanique centrale de cette aventure.

En effet, Samus a désormais la capacité de se nourrir de ses adversaires en absorbant leur énergie vitale. Cette action remplit une jauge située en haut à gauche de l'écran, bien que son utilité exacte reste encore à définir. S'agit-il d'une barre de vie ou d'une réserve de puissance pour déclencher des capacités spéciales ? Le mystère reste entier.

Une nouvelle armure et un héritage préservé

Outre cette mécanique d'absorption, la bande-annonce a dévoilé une toute nouvelle tenue pour la célèbre chasseuse de primes. Arborant une armure verte inédite et maniant une épée d'énergie rougeoyante, Samus affiche un style résolument agressif. Cette combinaison, baptisée « Armure Metroid », fera d'ailleurs l'objet d'une figurine incluse dans l'édition collector du jeu.

Du côté du développement, bien que Nintendo n'ait pas formellement confirmé le studio aux commandes, les animations fluides et le système de contre-attaque très présent laissent fortement penser à un nouveau partenariat avec l'équipe espagnole de MercurySteam, déjà responsable du succès de l'épisode précédent.

Dans tous les cas, Metroid Ravenous sortira le 28 janvier sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver toutes les annonces de ce Nintendo Direct du 9 septembre dans cet article.