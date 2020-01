Metro Exodus : Date de sortie et informations pour le second DLC

Comme prévu, le second DLC de Metro Exodus sera disponible au début du mois de février. Intitulé Sam’s Story, de nouvelles informations ont été communiqués par Deep Silver et 4A Games.

Les plans de Deep Silver, partagés en mai dernier, prévoyaient que le second DLC devait voir le jour au début de l'année 2020. Si nous n'avions jusqu'à maintenant pas eu de nouvelles infirmations, le DLC sera disponible le 11 février prochain, sur toutes les plateformes. Outre le partage d'une date de sortie, de nouvelles informations ont été communiquées. Ainsi, dans Sam's Story, c'est une toute nouvelle histoire qui sera présentée, offrant de nombreuses heures de jeu supplémentaires. Dans ce DLC, le joueur incarne un ancien marine du nom de Sam, ayant officié sous les ordres depuis que la guerre nucléaire a dévasté la capitale russe. L'objectif de Sam est de quitter l'Aurora pour retourner chez lui. Il devra alors s'aventurer dans les paysages ravagés de Vladivostok, et traverser des environnements aussi dangereux les uns des autres. Le DLC est donc le deuxième de Metro Exodus, après The Two Colonels, sorti à la fin du mois d'août 2019, mettant en avant les aventures du Colonel Khlebnikov, qui est à la recherche de son fils. Disponible dès le 11 février par l'intermédiaire du Season Pass, il le sera également séparément pour la somme de 7,99 euros, sur toutes les plateformes. Pour rappel, Metro Exodus est disponible depuis le 15 février 2019 sur PC, PS4 et Xbox One.