Le prochain Metro leak, et pourrait être annoncé dans quelques jours, lors d'un Xbox Showcase

Metro Exodus est un FPS narratif développé par 4A Games, sorti le 15 février 2019. Le jeu suit Artyom dans une traversée continentale de la Russie post-apocalyptique. Alliant zones ouvertes, survie exigeante et personnalisation d'armes artisanales, cet opus conclut la trilogie inspirée des romans de Dmitry Glukhovsky avec une réalisation technique impressionnante et une ambiance immersive unique.