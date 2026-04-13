Le prochain Metro leak, et pourrait être annoncé dans quelques jours, lors d'un Xbox Showcase

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 avril 2026 à 12h07
L'actualité vidéoludique s'emballe ces derniers jours. Selon plusieurs sources réputées, une conférence Xbox surprise serait prévue pour le 16 avril. L'événement mettrait en lumière le très attendu Metro 2039, confirmant le retour d'une franchise culte après plusieurs fuites majeures sur le développement du jeu.
Le prochain Metro leak, et pourrait être annoncé dans quelques jours, lors d'un Xbox Showcase
Mise à jour du 13/04 : C'est officiel, le prochain opus de la saga se nommera Metro 2039. Plus d'informations seront dévoilées ce jeudi 16 avril.

Alors qu'un State of Play devrait se dérouler ce 16 avril, selon les informations de NateTheHate, Microsoft pourrait aussi organiser une conférence ce jour-là, à moins que la rumeur envoyant Sony sur le devant de la scène ne se confirme pas. Quoi qu'il arrive, ce jeudi 16 avril pourrait nous réserver quelques annonces croustillantes, principalement la révélation d'un nouveau jeu Metro

Une conférence Xbox surprise fixée au 16 avril

Selon les informations relayées par le journaliste Jez Corden et confirmées par NateTheHate, Microsoft prépare une émission spéciale. Bien que le nom officiel de l'événement ne soit pas encore connu, il pourrait s'agir d'une présentation assez importante, ciblée sur plusieurs jeux précis, sans être aussi important que la grande conférence de juin. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de la firme américaine de maintenir un rythme d'annonces régulier, pour que la communauté n'oublie pas tous les projets importants qui arrivent. 

Le grand retour de la saga avec Metro 2039

La véritable attraction de ce show serait sans conteste l'annonce de Metro 2039. Le studio 4A Games, silencieux depuis plusieurs années concernant l'avenir de sa licence phare, s'apprêterait enfin à dévoiler le quatrième opus canonique de la série. Chronologiquement, ce nouveau titre se déroulerait trois ans après les événements de Metro Exodus, qui prenaient place en 2035. Les fans de cet univers post-apocalyptique oppressant peuvent donc s'attendre à une suite directe, avec la promesse d'une atmosphère toujours plus sombre et mature.

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Des fuites massives sur le développement de la franchise

Le développement de ce nouveau Metro n'a pas été un long fleuve tranquille. Récemment, une fuite massive de données de 120 Go a révélé l'existence d'une version annulée du jeu, supposément mise de côté par 4A Games en 2022. Cette itération abandonnée prévoyait de suivre l'intrigue du livre Metro 2034 et de ramener le personnage de Hunter sur le devant de la scène.

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Bien que cette vision ait été écartée, elle témoigne des ambitions colossales du studio pour l'avenir de la licence. Le nouveau projet, rebaptisé Metro 2039, devrait capitaliser sur l'expérience acquise avec Metro Exodus tout en proposant une narration inédite.

La conférence devrait aussi faire le point sur d'autres projets, et potentiellement révéler le remake d'Assassin's Creed Black Flag, qui devrait se faire à la même date, selon les fuites.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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