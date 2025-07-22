Metro : Une annonce imminente du prochain jeu lors de la gamescom 2025 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juillet 2025 à 15h21
La série Metro pourrait bien être sur le point de faire son grand retour. Les réseaux sociaux de 4A Games s'animent étrangement à quelques semaines de la gamescom, laissant présager une annonce majeure lors de l'événement.
Metro : Une annonce imminente du prochain jeu lors de la gamescom 2025 ?
Après l'excellent Metro Exodus, sorti début 2019, les fans attendent impatiemment des nouvelles du prochain épisode de la série. Si le spin-off VR Metro Awakening, paru l'année dernière, avait permis de patienter, tout du moins pour certains, la communauté réclame depuis longtemps un véritable nouveau volet principal. Et tout porte à croire qu'elle pourrait être bientôt satisfaite.

Des indices forts sur les réseaux sociaux de 4A Games

metro4-1
Sur le subreddit dédié à la franchise, l'utilisateur Revendi a relevé plusieurs signes indiquant que le studio prépare quelque chose d'important. Après plusieurs mois d'inactivité quasi totale, le compte Twitter de 4A Games est récemment revenu à la vie grâce à l'arrivée d'un nouveau Community Manager, désormais très actif.
Ce dernier a rapidement fait parler de lui en interagissant avec les fans et en alimentant régulièrement les réseaux sociaux du studio. Mais ce qui intrigue le plus la communauté, c'est que cette nouvelle recrue a spécifiquement déménagé de la Pologne à Malte afin d'être au plus près de l'équipe de développement. Un déplacement aussi important ne serait pas anodin selon les fans, surtout à l'approche d'un événement aussi majeur que la Gamescom.

Chargement du sondage...

0 votant

Un reveal très attendu à la gamescom 2025 ?

La gamescom, dont l'édition 2025 se tiendra dans moins d'un mois, est devenue au fil des années le plus grand salon mondial du jeu vidéo. Sa cérémonie d'ouverture, l'Opening Night Live, orchestrée par Geoff Keighley, est désormais le rendez-vous incontournable des annonces les plus spectaculaires du jeu vidéo. Selon les théories des fans, cette soirée du 19 août 2025 pourrait être le moment idéal pour dévoiler officiellement le prochain jeu Metro.

Cela rappellerait notamment l'annonce très remarquée de Metro Exodus à l'E3 2017. Le Community Manager récemment embauché, probablement conscient de l'agitation générée, essaye toutefois de calmer les attentes en demandant régulièrement aux fans de « laisser mijoter » le studio légendaire. Mais ces appels à la patience semblent au contraire alimenter davantage les spéculations.

metro4-2

Un projet déjà jouable depuis 2023

Pour rappel, selon une information révélée par Insider Gaming en 2023, la suite directe de Metro Exodus serait déjà « entièrement jouable ». Depuis, aucune nouvelle information concrète n'a filtré sur le jeu, ce qui accentue davantage l'impatience et l'attente autour de cette potentielle annonce.

Néanmoins, l'an dernier, en parallèle de l'annonce de Metro Awakening, qui a pu décevoir certains joueurs, le studio avait annoncé qu'un autre Metro était sur les rails. L'heure de la grande révélation est peut-être venue.

À lire également

Metro : Un autre jeu est en développement, en plus d'Awakening en VR

Metro : Un autre jeu est en développement, en plus d'Awakening en VR

Tout porte donc à croire que le prochain chapitre de la franchise Metro sera enfin dévoilé durant la gamescom 2025. Compte tenu de l'ampleur de l'événement et de l'attente suscitée, il est logique que 4A Games ait choisi ce cadre prestigieux pour revenir sur le devant de la scène. Réponse dans moins d'un mois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le prochain Metro leak, et pourrait être annoncé dans quelques jours, lors d'un Xbox Showcase
Metro Exodus 13 avril 2026

Le prochain Metro leak, et pourrait être annoncé dans quelques jours, lors d'un Xbox Showcase

L'actualité vidéoludique s'emballe ces derniers jours. Selon plusieurs sources réputées, une conférence Xbox surprise serait prévue pour le 16 avril. L'événement mettrait en lumière le très attendu Metro 2039, confirmant le retour d'une franchise culte après plusieurs fuites majeures sur le développement du jeu.
Metro compte bien gâter les joueurs pour son 15e anniversaire
Metro Exodus 17 mars 2025

Metro compte bien gâter les joueurs pour son 15e anniversaire

Si la situation que connait le studio est complexe, 4A Games tient à célébrer l'anniversaire de Metro 2033 et à rassurer la communauté sur son avenir.
Metro : Un autre jeu est en développement, en plus d'Awakening en VR
Metro Exodus 20 février 2024

Metro : Un autre jeu est en développement, en plus d'Awakening en VR

5 ans après la sortie du dernier Metro, Exodus, la franchise va revenir avec Awakening, une expérience VR. Mais d'autres projets sont en développement.

commentaire (0)