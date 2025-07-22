Metro : Une annonce imminente du prochain jeu lors de la gamescom 2025 ?

La série Metro pourrait bien être sur le point de faire son grand retour. Les réseaux sociaux de 4A Games s'animent étrangement à quelques semaines de la gamescom, laissant présager une annonce majeure lors de l'événement.
Après l'excellent Metro Exodus
, sorti début 2019, les fans attendent impatiemment des nouvelles du prochain épisode de la série. Si le spin-off VR Metro Awakening, paru l'année dernière, avait permis de patienter, tout du moins pour certains, la communauté réclame depuis longtemps un véritable nouveau volet principal
. Et tout porte à croire qu'elle pourrait être bientôt satisfaite.
Des indices forts sur les réseaux sociaux de 4A Games
Sur le subreddit
dédié à la franchise, l'utilisateur Revendi
a relevé plusieurs signes indiquant que le studio prépare quelque chose d'important. Après plusieurs mois d'inactivité quasi totale, le compte Twitter de 4A Games est récemment revenu à la vie grâce à l'arrivée d'un nouveau Community Manager, désormais très actif.
Ce dernier a rapidement fait parler de lui en interagissant avec les fans et en alimentant régulièrement les réseaux sociaux du studio. Mais ce qui intrigue le plus la communauté, c'est que cette nouvelle recrue a spécifiquement déménagé de la Pologne à Malte afin d'être au plus près de l'équipe de développement
. Un déplacement aussi important ne serait pas anodin selon les fans, surtout à l'approche d'un événement aussi majeur que la Gamescom.
Un reveal très attendu à la gamescom 2025 ?
La gamescom, dont l'édition 2025 se tiendra dans moins d'un mois, est devenue au fil des années le plus grand salon mondial du jeu vidéo. Sa cérémonie d'ouverture, l'Opening Night Live
, orchestrée par Geoff Keighley, est désormais le rendez-vous incontournable des annonces les plus spectaculaires du jeu vidéo. Selon les théories des fans, cette soirée du 19 août 2025
pourrait être le moment idéal pour dévoiler officiellement le prochain jeu Metro.
Cela rappellerait notamment l'annonce très remarquée de Metro Exodus à l'E3 2017. Le Community Manager récemment embauché, probablement conscient de l'agitation générée, essaye toutefois de calmer les attentes en demandant régulièrement aux fans de « laisser mijoter
» le studio légendaire. Mais ces appels à la patience semblent au contraire alimenter davantage les spéculations.
Un projet déjà jouable depuis 2023
Pour rappel, selon une information révélée par Insider Gaming en 2023, la suite directe de Metro Exodus serait déjà « entièrement jouable »
. Depuis, aucune nouvelle information concrète n'a filtré sur le jeu, ce qui accentue davantage l'impatience et l'attente autour de cette potentielle annonce.
Néanmoins, l'an dernier, en parallèle de l'annonce de Metro Awakening, qui a pu décevoir certains joueurs, le studio avait annoncé qu'un autre Metro était sur les rails. L'heure de la grande révélation est peut-être venue.
Tout porte donc à croire que le prochain chapitre de la franchise Metro sera enfin dévoilé durant la gamescom 2025
. Compte tenu de l'ampleur de l'événement et de l'attente suscitée, il est logique que 4A Games ait choisi ce cadre prestigieux pour revenir sur le devant de la scène. Réponse dans moins d'un mois.
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