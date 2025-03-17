Metro compte bien gâter les joueurs pour son 15e anniversaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 mars 2025 à 17h20
Si la situation que connait le studio est complexe, 4A Games tient à célébrer l'anniversaire de Metro 2033 et à rassurer la communauté sur son avenir.
Metro compte bien gâter les joueurs pour son 15e anniversaire
Le 16 mars, Metro 2033 soufflait ses 15 bougies dans un contexte particulier. En effet, le titre a été développé par 4A Games, un studio ukrainien. Or, la situation que connaît le pays depuis février 2022 a profondément impacté les équipes et leurs projets pour l'avenir de la franchise. Toutefois, 4A Games est bien décidé à célébrer comme il se doit cet anniversaire en annonçant « une véritable aventure » ainsi que l'arrivée prochaine du « chapitre le plus pertinent » de la licence.

Des offres exceptionnelles sur la saga Metro et un nouveau jeu profondément marqué par l'actualité

Dans un premier temps, le studio a partagé une vidéo afin de remercier la communauté et d'inviter les joueurs à partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs sur les différents jeux. Les développeurs précisent notamment qu'il « y aura des événements, des offres et du contenu de célébration sur les canaux de médias sociaux de Metro, pour vous remercier, vous, nos joueurs, d'avoir fait le voyage jusqu'à présent avec nous. »

Miniature vidéo

Mais la vidéo permet aussi d'en apprendre plus sur le nouveau jeu de la saga. Dans un précédent billet de blog, 4A Games révélait que le conflit avait eu des conséquences sur l'avancement de ce projet, mais aussi sur son histoire. D'ailleurs, l'auteur des romans à l'origine des jeux, Dmitry Glukhovsky, « s'est toujours prononcé contre la guerre en Ukraine depuis le début - une décision courageuse pour tout Russe, qui lui a valu d'être condamné à la prison ».

Malgré les conséquences du conflit, 4A Games continue donc de travailler sur « ce nouveau chapitre de Metro, qui n'a jamais été aussi pertinent. Rassurez-vous, vous allez vivre un véritable voyage ». Pour l'heure, ce nouvel opus n'a ni titre officiel, ni date de lancement. En attendant, la communauté est invitée à fêter cet anniversaire en attendant de nouvelles informations sur le successeur de Metro Exodus.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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