Mass Effect : Un nouvel épisode en développement, la Legendary Edition annoncé

Mass Effect Legendary Edition annoncé par BioWare

Un nouveau Mass Effect officialisé

Les amateurs de la licence Mass Effect ont eu de quoi se ravir ce week-end, puisque Electronic Arts et BioWare ont effectivement annoncé deux projets distincts :L'équipe en charge du développement de la licence est, en effet, concentrée depuis quelques mois sur cette collection, qui regroupera donc, sortis en 2007, 2010 et 2012. S'il va falloir patienter pour avoir des images de gameplay, le studio a d'ores et déjà partagé un teaser, en promettant qu'il ne s'agit pas d'un « simple remake des jeux d’origine ».L'expérience proposée sera plus moderne, avec des optimisations visuelles « à couper le souffle » et une fréquence d'images par seconde élevée. Nous apprenons également que tous les DLC de ces trois épisodes et les divers packs seront regroupés dans cette, disponible dès le printemps 2021, sur Xbox One, PlayStation 4 et PC avec la possibilité d'y jouer sur PS5 et Xbox Series X. De nouvelles informations seront dévoilées au début de l'année 2021.Qui plus est, dans la continuité du message, Casey Hudson, manager général et directeur de la franchise,. S'il n'en est qu'à ses balbutiements, ce dernier précise que l'équipe en charge de son développement est composée de vétérans. BioWare nous en dira plus « dès que possible ».Ces deux nouvelles ne manqueront pas de faire plaisir à la communauté, laquelle attendait du nouveau quant à ladepuis 2017 et la sortie Mass Effect: Andromeda.