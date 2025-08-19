Fallout série TV : La saison 2 s'offre sa date de sortie et un nouveau trailer

Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série TV Fallout, qui possède à présent sa date de sortie, a été dévoilée, il y a peu.

La saison 2 de la série TV Fallout a sa date de sortie

Un nouveau trailer pour la saison 2 de la série Fallout

Après avoir fait monter la température chez les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent avec impatience la suite des aventures de Lucy, via une publication sur Twitter/X teasant une nouvelle annonce,Jusqu'à présent, nous savions que la saison 2 de la série TV Fallout allait être diffusée sur Prime Video à compter du mois de décembre prochain. Mais nous n'avions pas eu de plus amples précisions, à ce propos. Toutefois, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2025,. Nous aurons le droit à un épisode toutes les semaines.Ainsi, à ce moment-là, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de la franchise vidéoludique de Bethesda, pourront découvrir les nouvelles aventures de Lucy (Ella Purnell), La Goule (Walton Goggins) mais aussi de Maximus (Aaron Moten), qui les transporteront cette fois-ci dans l'emblématique ville de New Vegas (anciennement Las Vegas).Lors de ladite cérémonie marquant le coup d'envoi de la gamescom 2025, nous avons, d'ailleurs, eu le droit à. C'est, de ce fait, l'occasion d'avoir un aperçu de ce qui nous attend en décembre 2025, du côté des Terres désolées.Rendez-vous donc au mois de décembre prochain, et plus précisément dès le 17, pour découvrir, qui sera, dès lors, diffusée sur Prime Video.