Fallout série TV : La saison 2 s'offre sa date de sortie et un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 20h59
Une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série TV Fallout, qui possède à présent sa date de sortie, a été dévoilée, il y a peu.
Fallout série TV : La saison 2 s'offre sa date de sortie et un nouveau trailer
Après avoir fait monter la température chez les téléspectateurs et téléspectatrices qui attendent avec impatience la suite des aventures de Lucy, via une publication sur Twitter/X teasant une nouvelle annonce, la série TV Fallout a fait une apparition lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025 pour révéler la date de sortie de la saison 2 et pour dévoiler un nouveau trailer.

La saison 2 de la série TV Fallout a sa date de sortie

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Jusqu'à présent, nous savions que la saison 2 de la série TV Fallout allait être diffusée sur Prime Video à compter du mois de décembre prochain. Mais nous n'avions pas eu de plus amples précisions, à ce propos. Toutefois, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2025, une date de sortie officielle a été partagée : la saison 2 de la série TV Fallout sera disponible à partir du 17 décembre 2025. Nous aurons le droit à un épisode toutes les semaines.

Ainsi, à ce moment-là, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de la franchise vidéoludique de Bethesda, pourront découvrir les nouvelles aventures de Lucy (Ella Purnell), La Goule (Walton Goggins) mais aussi de Maximus (Aaron Moten), qui les transporteront cette fois-ci dans l'emblématique ville de New Vegas (anciennement Las Vegas).

Un nouveau trailer pour la saison 2 de la série Fallout

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Lors de ladite cérémonie marquant le coup d'envoi de la gamescom 2025, nous avons, d'ailleurs, eu le droit à une bande-annonce présentant la saison 2 de la série TV Fallout. C'est, de ce fait, l'occasion d'avoir un aperçu de ce qui nous attend en décembre 2025, du côté des Terres désolées.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc au mois de décembre prochain, et plus précisément dès le 17, pour découvrir la saison 2 de la série TV Fallout, qui sera, dès lors, diffusée sur Prime Video.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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