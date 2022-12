Une possible fenêtre de sortie pour Marvel's Spider-Man 2

a été annoncé, pour la toute première fois, lors du PlayStation Showcase du mois de septembre 2021. Très attendu par les joueurs et les joueuses, ayant apprécié le premier opus sorti en 2018 sur PS4 puis sur PS5 en 2020, le titre est actuellement au cœur de l'actualité vidéoludique., pour Marvel's Spider-Man 2, a fuité.En effet, très récemment, Jamie Mayer, qui travaille actuellement chez Insomniac Games en tant que scénariste, notamment sur Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine, a mis à jour son site personnel . Au moment de la mise à jour, nous pouvions lire la mention suivante. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce détail n'est plus visible et a donc été retiré.Ainsi,, et plus précisément durant l'automne, sur PS5. Pour autant, nous vous invitons tout de même à prendre cette information avec de grosses pincettes. Insomniac Games n'a pas encore communiqué à ce sujet. Comme toujours, il est préférable d'attendre une annonce officielle de la part du studio de développement en charge dudit titre pour en avoir le cœur net. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.Pour rappel, Marvel's Spider-Man 2 doit arriver en 2023 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. En attendant la sortie de ce deuxième opus, et si vous désirez parcourir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :