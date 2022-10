Marvel's Spider-Man 2 est toujours prévu pour 2023

Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination. — Insomniac Games (@insomniacgames) October 17, 2022

Annoncé lors du PlayStation Showcase du mois de septembre 2021, est très attendu par les joueurs et les joueuses. Depuis, nous n'avons eu le droit qu'à très peu d'informations au sujet de ce deuxième opus, développé par Insomniac Games. Néanmoins, les développeurs ont, récemment, rassuré les joueurs, notamment en ce qui concerne En effet, il y a peu de temps, Insomniac Games a répondu à une publication sur Twitter : un internaute s'inquiétait que le jeu soit repoussé. Ce à quoi le studio a dit : « [...] Nous progressons bien et c'est [le jeu] toujours prévu pour 2023 [...] ». Ce qui est une bonne nouvelle. Malheureusement, le studio de développement n'a pas apporté de plus amples précisions. De ce fait, il va falloir preuve d'un peu plus de patience et attendre une nouvelle communication de la part d'Insomniac Games ou bien de Sony Interactive pour en voir et en savoir plus à propos de Marvel's Spider-Man 2. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous vous tiendrons au courant. Pour rappel, Marvel's Spider-Man 2 doit arriver en 2023 sur la dernière console de PlayStation, la PS5.