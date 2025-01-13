Marvel Rivals voit encore ses prochains personnages leaker

Il se pourrait bien que les prochains personnages jouables à venir sur Marvel Rivals soient déjà connus.

De nouveaux personnages jouables de Marvel Rivals découverts en avance

New Found Heroes



Professor X ---- Support

Jia Jing -- Support

Paste Pot Pete -- Damage

Colossus - Tank

Locus - Support



Thank you KodingDev for helping this discovery pic.twitter.com/1VfsaN97yk — X0XLEAK (@X0X_LEAK) January 11, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,a accueilli, il y a peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes), sa première saison, qui a introduit de nouveaux personnages jouables. Toutefois, le roster du hero shooter de NetEase Games évoluera encore, dans les mois à venir. À ce propos,En effet, le leaker/datamineur et utilisateur de Twitter/X X0X-LEAK a, effectivement, partagé ses découvertes, via une récente publication. D'après ce dernier, le. Le leaker indique, par ailleurs, le rôle de chacun : Professeur X, Locus et Jia Jing seraient des supports (stratèges), tandis que Paste Pot Pete serait un DPS (duelliste) et Colossus un tank (avant-garde).Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, à l'heure actuelle. NetEase Games n'a pas réagi à cette rumeur et n'a pas partagé de détails à ce sujet, dernièrement. Toutefois, si le leaker a raison, ces ajouts pourraient être intéressants. Affaire à suivre, donc...Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.