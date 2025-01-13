Marvel Rivals voit encore ses prochains personnages leaker

Il se pourrait bien que les prochains personnages jouables à venir sur Marvel Rivals soient déjà connus.
Comme vous le savez probablement déjà, Marvel Rivals
a accueilli, il y a peu de temps (au moment où nous écrivons ces lignes), sa première saison, qui a introduit de nouveaux personnages jouables. Toutefois, le roster du hero shooter de NetEase Games évoluera encore, dans les mois à venir. À ce propos, un datamineur/leaker a, récemment, fait une découverte en ce qui concerne les futurs super-héros et vilains qui pourraient débarquer sur Marvel Rivals
.
De nouveaux personnages jouables de Marvel Rivals découverts en avance
En effet, le leaker/datamineur et utilisateur de Twitter/X X0X-LEAK a, effectivement, partagé ses découvertes, via une récente publication. D'après ce dernier, le Professeur X, Colossus, Locus, Jia Jing et Paste Pot Pete pourraient prochainement intégrer le roster de personnages jouables de Marvel Rivals
. Le leaker indique, par ailleurs, le rôle de chacun : Professeur X, Locus et Jia Jing seraient des supports (stratèges), tandis que Paste Pot Pete serait un DPS (duelliste) et Colossus un tank (avant-garde).
Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, à l'heure actuelle. NetEase Games n'a pas réagi à cette rumeur et n'a pas partagé de détails à ce sujet, dernièrement. Toutefois, si le leaker a raison, ces ajouts pourraient être intéressants. Affaire à suivre, donc...
Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
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