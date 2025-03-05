Marvel Rivals va se doter d'un mode de jeu un peu fou

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2025 à 14h42
NetEase Games a, très récemment, annoncé que Marvel Rivals va accueillir un nouveau mode jeu, à durée limitée, dans très peu de temps.
Marvel Rivals va se doter d'un mode de jeu un peu fou
Au cours du mois de février 2025, Marvel Rivals a accueilli la saison 1.5, qui a notamment apporté deux nouveaux personnages. Or, d'autres nouveautés sont en chemin. Les joueurs et les joueuses évoluant sur le hero shooter de NetEase Games vont prochainement pouvoir découvrir un tout nouveau mode de jeu sur Marvel Rivals.

Le mode Clone Rumble arrive sur Marvel Rivals

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo, Marvel Rivals va accueillir le mode de jeu Clone Rumble dans très peu de temps, soit le 7 mars 2025.

Le mode Clone Rumble de Marvel Rivals est un peu particulier, étant donné ses règles spécifiques. D'après les informations partagées par NetEase Games, celui-ci permet aux équipes de sélectionner chacune un personnage. Les joueurs doivent, ensuite, choisir l'un des deux héros. Cela signifie donc qu'il est possible de voir, au cours d'une même partie, 12 Doctor Strange ou bien 6 Punisher et 6 Spider-Man, par exemple. Le mode de jeu Clone Rumble devrait, ainsi, donner lieu à des matchs plutôt sympathiques, voire chaotiques. 

Remarquons également que ledit mode arrivera en même temps que l'événement Galacta's Cosmic Adventure, qui proposera un plateau avec des dés, via lequel les joueurs et les joueuses auront la possibilité de récupérer diverses récompenses, dont un nouveau skin pour Black Widow.
En guise de conclusion, rappelons que Marvel Rivals est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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