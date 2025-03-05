Marvel Rivals va se doter d'un mode de jeu un peu fou

NetEase Games a, très récemment, annoncé que Marvel Rivals va accueillir un nouveau mode jeu, à durée limitée, dans très peu de temps.

Le mode Clone Rumble arrive sur Marvel Rivals

💥 Go Crazy with Clone Rumble! 💥



Rivals, get ready for Clone Rumble – where strategy, teamwork, and controlled chaos take center stage! In this all-new mode, both teams will select one hero each, and every player must choose between these two heroes for the ultimate mirror… pic.twitter.com/ua3olLnK5Z — Marvel Rivals (@MarvelRivals) March 4, 2025

Au cours du mois de février 2025,a accueilli la saison 1.5, qui a notamment apporté deux nouveaux personnages. Or, d'autres nouveautés sont en chemin. Les joueurs et les joueuses évoluant sur le hero shooter de NetEase Games vont prochainement pouvoir découvrirEn effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'une vidéo,. D'après les informations partagées par NetEase Games,. Cela signifie donc qu'il est possible de voir, au cours d'une même partie, 12 Doctor Strange ou bien 6 Punisher et 6 Spider-Man, par exemple. Le mode de jeu Clone Rumble devrait, ainsi, donner lieu à des matchs plutôt sympathiques, voire chaotiques.Remarquons également que, qui proposera un plateau avec des dés, via lequel les joueurs et les joueuses auront la possibilité de récupérer diverses récompenses, dont un nouveau skin pour Black Widow.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.