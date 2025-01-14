Marvel Rivals : Une conversation houleuse, comment terminer cet accomplissement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2025 à 14h13
Nous vous expliquons comment terminer l'accomplissement « Une conversation houleuse », mettant en scène Bats le chien fantôme, sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Une conversation houleuse, comment terminer cet accomplissement ?
Sur le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de terminer des accomplissements, répertoriés dans l'onglet « Carrière », afin de récupérer des points puis des récompenses. L'un d'entre eux est baptisé « Une conversation houleuse » et exige de trouver Bats le chien fantôme. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment terminer l'accomplissement « Une conversation houleuse » sur Marvel Rivals.

Comment terminer l'accomplissement « Une conversation houleuse » sur Marvel Rivals ?

Avant toute chose, remarquons que les accomplissements sont listés dans l'onglet « Carrière » sur Marvel Rivals. Dans cette section, vous pourrez apercevoir la liste nommée « La saga du Chronovers », dans laquelle figure l'accomplissement « Une conversation houleuse ». Son intitulé est le suivant : « Parlez à Bats le chien fantôme lorsque la nuit éternelle tombe sur New York ».

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Pour réaliser l'accomplissement « Une conversation houleuse » sur Marvel Rivals, vous devez lancer une partie dans le monde de jeu Fatalis-Match (« Doom Match » en anglais), qui se joue sur la carte Empire de la nuit éternelle : Saint des saints (« Sanctum Sanctorum » dans la langue de Shakespeare). Une fois que vous êtes face au menu lié aux personnages jouables, optez pour Squirrel-Girl ou bien Spider-Man. De notre côté, nous avons sélectionné l'Homme araignée.

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Lorsque la partie aura démarré, entrez dans le bâtiment principal (celui disposant de portails et d'escaliers) et mettez-vous à la recherche de Bats le chien fantôme, qui rôde dans les alentours. Durant l'une de nos parties, nous l'avons trouvé près du tableau représentant Doctor Strange et ledit animal. Mais vous pourriez l'apercevoir ailleurs. Dans tous les cas, dès que vous voyez Bats le chien fantôme, approchez-vous et restez près de lui (vous ne pouvez pas interagir avec ce dernier) pour lui parler. 

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Normalement, dès que vous serez de retour dans le menu principal de Marvel Rivals, vous devriez voir une fenêtre indiquant que vous avez terminé l'accomplissement « Une conversation houleuse ». Il ne vous reste, donc, plus qu'à aller récupérer vos points d'accomplissement dans « Carrière ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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